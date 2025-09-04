“청렴은 조직 전체의 과제”… 부산도시공사, 반부패·청렴 추진성과 점검

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 1일 '2025년 반부패·청렴 추진계획 이행점검 회의'를 열고 올해 추진과제 성과를 점검했다.

회의는 신창호 사장 주재로 진행됐으며 상임감사, 4명의 본부장, 16명의 부서장 등 주요 간부진이 참석했다.

BMC는 ▲청렴 인프라 구축을 통한 청렴 생태계 조성 ▲부패 취약 분야 관리 강화 ▲청렴문화 확산 등 3대 전략 아래 19개 세부 과제를 추진해왔다. 이번 점검 회의에서는 부서별 추진 현황을 공유하고 실효성 있는 성과 창출 방안을 논의했다.

신창호 사장은 "청렴은 특정 부서의 과제가 아니라 조직 전체가 함께 만들어가야 하는 경영 환경"이라며 "업무 전반에 청렴이 스며드는 문화를 조성해 시민에게 투명하고 신뢰받는 공기업으로 나아가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



