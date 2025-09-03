본문 바로가기
신승훈, 데뷔 35주년 단독 콘서트 11월 개최

이이슬기자

입력2025.09.03 10:32

가수 신승훈 단독 콘서트 'THE 신승훈 SHOW' 공연 포스터. 사진제공=도로시컴퍼니

가수 신승훈이 데뷔 35주년을 기념해 단독 콘서트를 개최한다고 도로시컴퍼니가 3일 밝혔다.


신승훈은 11월 1~2일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 콘서트 '2025 더 신승훈 쇼 '신시얼리 35''(2025 THE신승훈SHOW 'SINCERELY 35')를 연다. 콘서트 첫날인 11월 1일은 그의 데뷔일이다.

'더 신승훈 쇼'는 2004년부터 이어온 브랜드 공연이다. 이번 콘서트에서는 오는 23일 발매되는 정규 12집 '신시얼리 멜로디스'(SINCERELY MELODIES) 수록곡 라이브가 처음 공개된다. 신승훈이 전곡 프로듀싱과 작곡에 참여한 곡이다.


공연은 서울을 시작으로 11월 7~8일 부산, 15~16일 대구에서 이어진다. 예매는 3일 오후 6시 서울, 오후 7시 부산, 오후 8시 대구 공연이 NOL 티켓을 통해 순차 진행된다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
