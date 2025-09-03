서울시, 29개 'AI모델' 골라 쓴다… 'AI용량제' 운영

사용량 따라 비용 내는 생성형AI용량제

챗GPT, 클로드, 제미나이 등 29개 모델

기존 '구독제' 대비 비용 절감 효과 기대

앞으로 서울시 직원들은 챗GPT나 제미나이 등 29개 인공지능 모델을 행정 업무에 활용할 수 있게 된다. 지금까지는 구독제 방식으로, 지정된 인공지능(AI) 모델 한 개만 이용할 수 있었지만 앞으로는 사용자가 업무 특성에 맞는 모델을 선택할 수 있다.

3일 서울시는 생성형AI 서비스를 조직 단위 사용량에 따라 비용을 지불·사용하는 '생성형 AI 용량제' 서비스, '서울AI챗'을 도입한다고 밝혔다.

서울시는 지난해부터 생성형 AI를 업무에 시범 적용할 직원을 모집해 '신기술 이용료 지원(구독제)'을 시행했으나 지원 가능한 인원(570명) 대비 신청자가 3~4배를 넘어서면서 사업 확대 요구가 이어졌다.

'구독제 시범 사용'에 참여한 직원들은 아이디어 획득(28%), 자료 조사(27%), 문서 작성(19%) 등 다양한 업무에 AI를 적극 활용했으며 90% 이상이 '챗GPT'를 사용한 것으로 나타났다.

'서울AI챗'이 도입되면 그동안 특정 모델만 사용할 수 있었던 구독제와 달리 ▲챗(Chat)GPT ▲클로드(Claude) ▲제미나이(Gemini) ▲퍼플렉시티(Perplexity) ▲라마(Llama) ▲미스트랄(Mistral)AI ▲그록(Grok) 등 총 29개 모델을 상황에 맞게 활용, 업무 효율과 품질 향상이 기대된다. 또 개별 직원에 월 3만원 수준의 정액 서비스를 지원하는 구독제를 전 직원으로 확대할 경우, 연간 3억원 정도가 필요하지만 실제 사용량 기반 과금되는 '용량제'는 연간 약 2억원 수준이면 운영할 수 있는 것으로 조사됐다.

서울시는 생성형 AI 용량제 '서울AI챗'을 전 직원을 대상으로 도입, 시범 운영기간 동안 기존 구독제와 용량제를 병행해 장단점을 분석하고 사용량을 검토해 내년 본격 도입 여부를 결정할 방침이다. 강옥현 서울시 디지털도시국장은 "이번 시범 사업으로 기존 구독제의 한계를 넘어 전 직원이 생성형 AI를 업무에 광범위하게 활용할 수 있게 됐다"며 앞으로 AI를 시민이 체감할 수 있는 행정 도구로 활용, 서울시의 AI행정을 전국 최초에서 '전국 표준'으로 만들어 나갈 것"이라고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



