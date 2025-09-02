용산구, 초중고·대학생 400명에 Y-리더 장학금…12일까지 신청해야

꿈나무 장학금을 Y-리더 장학금으로 개편

2억6000만원 규모 지원

서울 용산구(구청장 박희영)가 미래 사회를 선도할 인재를 발굴·육성하기 위해 기존 '꿈나무 장학금'을 'Y-리더 장학금'으로 개편하고, 이달 12일까지 2025년도 장학생 신청을 받는다.

'Y-리더 장학금'은 용산(Yongsan), 청소년(Youth), 긍정(Yes)의 영어단어 앞머리 'Y'에 미래를 이끌 인재를 상징하는 '리더(Leader)'를 더한 명칭이다. 학업 지원을 넘어 '용산이 키우는 차세대 세계 리더'라는 청사진을 담았다.

장학금은 총 2억6000만원의 장학 기금을 통해 ▲초등 120명 ▲중등 120명 ▲고등 120명 ▲대학생 40명 등 총 400명 학생에게 지원된다. 선발 분야는 ▲일반 ▲지역사회봉사 ▲성적우수 ▲특기 등 4가지로, 학업과 예체능은 물론 봉사정신과 인문·사회 등 다양한 분야에서 탁월한 재능을 보인 학생들을 폭넓게 선발할 예정이다. 학교밖 청소년도 성적우수 분야를 제외하면 신청할 수 있다.

일반 분야는 기준중위소득 이하 가구의 자녀로 학비 지원이 필요한 학생, 지역사회봉사는 봉사정신이 투철한 자로 지역사회 발전에 공이 큰 학생, 성적우수는 직전 학기 성적이 재적 학년 정원의 10% 이내에 해당하는 학생, 특기는 예체능 및 인문·수리·과학 등 특정 분야의 대회에 입상 경력이 있는 등 소질과 재능이 뛰어난 학생을 선발기준으로 삼는다.

공고일(2025년 8월 25일) 포함, 1년 이상 계속해서 용산구에 주민등록이 된 학생 또는 청소년이면 장학금 신청이 가능하다. 신청은 거주지 동주민센터 및 재학 중인 학교(성적우수, 특기)에 제출하면 된다.

구는 10월 중 용산구 장학기금운용심의위원회 심의를 거쳐 최종 장학생을 선발할 방침이다. 결과는 11월 중 통보하며 탈락자에게는 개별 통지하지 않는다. 자세한 자격 요건과 제출 서류는 용산구 누리집과 교육종합포털에서 확인할 수 있다.

박희영 용산구청장은 "글로벌 교육환경 변화에 대응하고 용산의 새로운 인재육성 브랜드로 자리매김하기 위해 이번 장학사업을 새롭게 정비했다"며 "Y-리더 장학금이 학생들의 꿈을 키우고, 용산의 미래를 밝히는 든든한 밑거름이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>