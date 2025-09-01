본문 바로가기
국립부경대, 외국인 신입생 509명 오리엔테이션 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.01 16:08

50개국 유학생 참여… 공연·학사 안내 등 다양한 프로그램 진행

국립부경대학교(총장 배상훈)는 지난달 29일 오후 대학극장에서 2025학년도 2학기 외국인 신입생 오리엔테이션을 개최했다.

국립부경대가 외국인 신입생 509명 맞이 오리엔테이션을 개최하고 있다. 국립부경대 제공

국립부경대가 외국인 신입생 509명 맞이 오리엔테이션을 개최하고 있다. 국립부경대 제공

이번 학기에 국립부경대에 입학한 외국인 신입생은 중국, 베트남, 일본, 미얀마, 인도네시아 등 50개국 509명이다.


국제교류본부 주관으로 열린 이 날 행사에서는 사물놀이, 케이팝 댄스 공연과 함께 학교 소개, 과정별 학사정보 안내 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

외국인 신입생들은 이번 오리엔테이션을 시작으로 대학원, 학부, 교환학생, 어학연수, 복수학위 등 과정을 이수하게 된다.


부경대에는 지난 1학기에도 39개국 460명이 입학하는 등 올해 4월 기준 학·석·박사과정, 석박사통합과정, 교환학생, 연수과정, 복수학위 등 총 63개국 1648명의 외국인 유학생이 재학 중이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

