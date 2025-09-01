양산시보건소, ‘자기혈관 숫자알기’ 캠페인 실시

혈압·혈당·콜레스테롤 관리… 심뇌혈관질환 예방

경남 양산시보건소는 심뇌혈관질환 예방관리주간(9월 1~7일)을 맞아, 질병관리청-전국 지자체 합동으로 '자기혈관 숫자알기-레드서클 캠페인'을 실시한다.

레드서클(건강한 혈관) 캠페인은 2014년부터 추진해왔으며, 혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 알고 관리해 심뇌혈관질환을 예방하자는 취지를 담고 있다.

이에 따라 양산시 보건소는 9월 한 달 동안 시 전역의 다양한 장소에서 건강부스를 운영할 계획이며, 부스에서는 혈압, 혈당 측정을 비롯한 다양한 건강 상담과 교육이 제공된다.

양산시 보건소 관계자는 "심뇌혈관질환은 예방이 중요하다"며 "이번 캠페인은 조기 발견과 예방을 위한 중요한 기회가 될 것"이라고 말했다.

양산시보건소는 이번 캠페인을 통해 시민들이 자신의 건강 상태를 점검하고, 꾸준한 관리와 실천을 통해 건강한 생활을 영위할 수 있도록 다각적인 노력을 기울일 방침이다.

