본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

완주군, 30일부터 '전시투어 프로그램' 운영

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.29 14:20

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'어려운 전시, 유익하게 즐기는 법' 주제

전북 완주군은 내달 21일까지 삼례문화예술촌에서 '어려운 전시, 유익하게 즐기는 법'을 주제로 한 전시투어 프로그램을 운영한다고 29일 밝혔다.

삼례문화예술촌 전시투어 포스터. 완주군 제공

삼례문화예술촌 전시투어 포스터. 완주군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 프로그램은 지난 4월 운영한 피카소 전시 연계 투어 프로그램의 호응을 바탕으로, 주말 상설 콘텐츠 사업으로 확대됐다.


미술관이 어렵게 느껴지는 관람객들을 위해 ▲눈높이에 맞춘 작품 설명 스토리텔링 ▲깊이 있는 연계 활동지 ▲흥미를 북돋는 체험 활동 등 연령대별 맞춤형 프로그램으로 구성됐다.

투어는 삼례문화예술촌 제1전시관에서 열리고 있는 국립현대미술관 소장품 전시 '생명력, 아지랑이와 같은 향기'와 연계해 전국 작가 28명의 작품 30점을 대상으로 진행된다.


연령별 체험 프로그램도 다채롭게 마련됐다. 유아를 동반한 가족은 온몸을 활용해 색을 표현하는 액션 페인팅 드로잉 클래스에 참여해 예술적 감각을 자유롭게 발산할 수 있다.


초등학생 자녀와 함께하는 가족은 난해하게 느껴질 수 있는 전시 작품 설명글을 어린이들의 눈높이에 맞게 다시 써보고, 직접 작성한 글을 작품 옆에 전시해보는 과정을 통해 전시와 더욱 가깝게 다가설 수 있다.

성인 관람객은 전시 감상 후 향기를 머금은 왁스타블렛을 제작하면서 자신이 느낀 감상과 이야기를 작품 속에 담아내는 시간을 갖게 된다.


프로그램 진행은 뮤지엄교육 경력 20년의 베테랑 교육기업인 생각하는박물관 권은희 대표가 맡는다. 예술의전당 한가람디자인미술관, 세종문화회관 세종미술관, 서울시립미술관, 대전시립미술관 등에서 반고흐전, 샤갈전, 마티스전, 고갱전 등 국내 대형전시 연계 교육프로그램을 기획운영한 경력을 소유하고 있다.


서진순 문화역사과장은 "이번 전시 투어를 통해 전시 에티튜드 및 인문학적 소양을 함양할 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역주민과 방문객의 문화향유 기회를 확대해 나갈 계획이다"고 말했다.


프로그램 신청은 생각하는 박물관 공식 채널 (인스타그램) 또는 삼례문화예술촌 누리집에서 가능하며, 매주 주말 총 7회에 걸쳐 운영되며 참가비는 1인 5,000원이다. 자세한 사항은 삼례문화예술촌으로 문의하면 된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '취소' 수준 [단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

"고기 구워먹고 바리스타 배우고" 김호중 들어갔다는 민영교도소

"욕실에 '이것' 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

"과도한 머리손질, 고속도로 한복판에 있는 것과 같아…폐 건강 위협"

손목 위에 제미나이가 들어왔다, 갤럭시 워치 8

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

새로운 이슈 보기