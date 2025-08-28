본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전서 반려동물 명랑운동회 열린다

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.28 09:49

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

반려동물공원서 건강클리닉·펫 헬스케어 등 즐거움 한자리

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전에서 반려인들에게 유익한 정보와 즐거움을 제공하는 반려동물 명랑운동회가 열린다.


대전시가 오는 9월 14일 대전반려동물공원에서 '2025 대전 반려동물 건강한마당'을 개최해 반려동물과 보호자가 함께 즐기며 배우는 교류의 장을 마련한다.

행사의 핵심은 반려동물 명랑운동회다. 건강달리기 대회, 어질리티 체험대회, 기다려 게임, 장기자랑 대회, 댕댕이 이색패션쇼 등 다채로운 종목으로 구성되며, 보호자와 반려동물이 한 팀을 이뤄 직접 참여한다.


특히 건강달리기 대회, 댕댕이 이색패션쇼, 어질리티 체험대회는 각각 100팀, 20팀, 15팀을 대상으로 사전 접수를 하며, 참가 신청은 29일부터 9월 12일까지 '대전OK예약서비스'에서 선착순으로 진행된다. 기다려 게임과 장기자랑 대회는 행사 당일 현장에서 각각 100팀과 10팀을 모집한다.


반려동물 건강 클리닉도 시민들의 관심을 모을 것으로 기대된다. 수의사 건강상담(내과·외과·초음파 영상진단), 인수공통전염병 검사, 문제행동 상담 및 교정, 펫티켓과 산책훈련 강연이 마련돼 반려동물의 건강과 행동 교정에 대한 전문가의 상담을 무료로 받을 수 있다.

행사 현장에서는 부대 프로그램도 풍성하게 준비된다. 펫 스튜디오와 산업전시 부스, 포토존, 현장 경품 이벤트, 반려견과 함께하는 음악회가 열리며, 실내·야외 놀이터도 개방돼 반려동물이 마음껏 뛰어놀 수 있다.


대전동물보호사업소 관계자는 "반려동물 양육 가구가 늘어나고 반려동물의 수명이 길어지면서 펫 헬스케어에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "이번 행사가 반려인들에게 유익한 정보와 즐거움을 제공하는 의미 있는 교류의 장이 되기를 기대한다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

칼군무는 기본, 연속 3회 백 텀블링 성공…춤추는 로봇 개, '아갓탤' 장악

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

2시간 거리가 2분으로…높이 625m 세계 최고 다리 개통에 들뜬 中

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

엔비디아 젠슨황 "中 70兆 기회…'H20칩' 일부 조기 승인"

새로운 이슈 보기