삼성, 'IFA 2025'서 후드일체형 인덕션 신제품 첫 선…"유럽 오픈 키친 공략"

공기저항 최소화 터보 슬림팬

오픈형 주방 인테리어에 적합

오염방지 코팅 적용, 관리 용이

삼성전자가 5일(현지시간)부터 독일 베를린에서 열리는 'IFA 2025'에서 '인피니트 라인 후드일체형 인덕션' 신제품을 공개한다.

삼성전자의 '인피니트 라인 후드일체형 인덕션' 신제품은 공기저항을 최소화하는 '터보 슬림팬'을 탑재해, 강력한 풍량으로 빠르게 냄새와 연기를 제거하면서도 소음이 적다.

후드일체형 인덕션은 요리 중 발생하는 냄새, 연기를 흡입하는 팬과 필터가 인덕션에 내장된 제품이다. 흡입된 냄새와 연기는 인덕션 하단의 덕트를 통해 배출되거나 필터를 통해 걸러진다.

주방 천장에 별도의 후드 설치하지 않아도 되기 때문에 넓은 공간감을 가진 오픈형 주방 인테리어를 구현할 수 있고, 후드 설치에 드는 비용과 시간까지도 절감할 수 있다. 후드일체형 인덕션은 최근 유럽을 중심으로 큰 인기를 끌고 있으며 시장도 빠르게 성장하고 있다.

또 지름이 큰 터보 슬림팬으로 유럽 에너지 효율 기준 A++ 등급을 구현했다.

'인피니트 라인 후드일체형 인덕션' 신제품은 고급스러운 소재와 품격 있는 디자인, 혁신 기술이 집약돼 시간이 지나도 변하지 않는 가치를 제공한다는 취지의 '인피니트(Infinite) 라인'으로, 인덕션 상판에 긁힘 걱정을 덜어주는 견고한 소재의 '고경도 글라스'가 적용됐다.

고급스러운 무광 질감으로 품격 있는 주방 인테리어를 완성할 수 있을 뿐 아니라 내구성도 강하다. 또 음식물이나 지문이 묻더라도 손쉽게 제거할 수 있는 오염방지 코팅이 적용돼 관리가 용이하다.

이번 신제품은 화구의 경계가 없어 소형팬부터 사각팬까지 다양한 용기를 편리하게 사용할 수 있는 '콰트로 플랙스' 존을 적용했다. 콰트로 플랙스 존은 촘촘하게 엮인 4개의 코일로 넓은 면적을 사각지대 없이 균일하게 가열하기 때문에 많은 재료를 한 번에 요리할 수 있다.

삼성전자의 '인피니트 라인 후드일체형 인덕션'은 내년에 국내와 유럽 시장에 출시될 예정이다.

문종승 삼성전자 생활가전(DA)사업부 부사장은 "이번 신제품은 최근 주방 인테리어 트렌드에 맞춘 후드일체형 디자인에 강력한 성능, 고경도 글라스까지 갖췄다"며 "앞으로도 기술과 성능은 물론 디자인 트렌드까지 앞서 나가는 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



