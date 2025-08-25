본문 바로가기
성남시, 구미동 물빛정원-무지개마을 연결 보도교 내년 4월 완공

이종구기자

입력2025.08.25 18:44

주거지 단절 해소…문화시설·오리역 접근성 개선

경기 성남시(시장 신상진)는 구미동 무지개마을 앞 탄천에 단절된 주거지와 문화생활 시설 간 연결을 위해 시민들이 지속적으로 요청해 온 탄천 횡단 보도교를 2026년 4월까지 완공을 목표로 추진하겠다고 25일 밝혔다.

신상진 성남시장이 지난 7월 생태하천과 구미동 물빛정원-무지개마을 연결 보도교 현장 점검 모습. 성남시 제공

신상진 성남시장이 지난 7월 생태하천과 구미동 물빛정원-무지개마을 연결 보도교 현장 점검 모습. 성남시 제공

보도교는 교통약자와 자전거 양방향 통행까지 고려하여 길이 30m, 폭 6m 규모로 조성될 예정이다.


최근 시민 공간으로 새롭게 태어난 성남물빛정원(옛 구미동 하수종말처리장)과 연결되어 설치된다면, 문화와 일상이 이어지는 인프라가 될 것으로 예상되어 최근 보도교 설치의 필요성이 높게 제기되어 왔으며,

특히 신상진 성남시장이 지난 7월 5일 방문해 주변 현장 여건과 탄천 이용 실태 등을 확인하고 신속한 사업 추진을 지시한 결과로 사업이 급물살을 타게 되었다.


성남시에서는 해당 보도교 설치 총사업비 14억 5천만원 중 국비 3억원을 우선 확보하였으며, 올해 말까지 실시설계를 마무리하고, 2026년 1월 착공하여 4월까지 사업을 완료할 계획이다.


신상진 성남시장은 "구미동 탄천 보도교가 주민 생활권을 안전하게 연결하고 탄천 이용객 편의를 크게 높일 것이며, 최대한 신속하게 사업을 완료하여 시민분들에게 개방할 것"이라고 말했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
