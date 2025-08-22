[김재호의 생명이야기]<271> 무릎 연골 건강 지키기

무릎 관절에 생긴 질환은 생명을 위협하는 치명적인 질병은 아니지만, 이 질병에 걸리면 일상생활에서 겪게 되는 여러 가지 불편 때문에 삶의 질이 많이 떨어지게 되는데, 최근 각종 무릎 관절 질환으로 진료를 받은 사람은 2016년 272만 명에서 꾸준히 늘어나 2024년에는 331만 명으로 당뇨병 진료환자 396만 명보다 조금 적은 숫자를 보여주고 있다.

무릎 관절 질환에는 무릎 관절의 연골이 닳아 없어지면서 염증과 통증이 생기는 무릎 관절염, 무릎 관절의 연골이 약해지거나 손상되는 무릎 연골연화증, 무릎 관절의 앞쪽에 있는 무릎뼈(슬개골)와 정강이뼈를 연결하는 힘줄인 슬개건에 염증이 생긴 슬개건염 등 여러 가지가 있는데, 무릎 관절염이 가장 흔하므로 여기에서는 주로 무릎 관절염 중심으로 살펴본다.

무릎 관절에서는 무릎 위에 있는 넓적다리뼈(허벅지 뼈, 대퇴골)와 무릎아래에 있는 정강이뼈(경골), 무릎 앞에 있는 무릎뼈(슬개골)가 만나는데, 넓적다리뼈와 정강이뼈의 사이에 있는 무릎 연골은 두 뼈 사이에서 긴장이 발생하거나 비틀렸을 때 충격을 완화하는 역할, 곧 완충 작용을 하는 유연한 물렁뼈 조직으로 관절연골과 반월판 연골로 이루어져 있다.

관절연골은 넓적다리뼈와 정강이뼈의 끝부분과 무릎뼈의 뒤쪽을 싸고 있는 매끄럽고 단단하며 탄력성이 많은 조직으로 뼈가 관절 안에서 쉽게 움직이고 마찰 없이 서로 미끄러지도록 하며, 반월판 연골은 무릎 양쪽의 넓적다리뼈와 정강이뼈 사이에 위치하며, 신체 무게를 무릎 표면 전체에 균등하게 분산시켜 충격 흡수 역할을 하는 튼튼하고 유연한 C자 모양의 연골이다.

이처럼 우리 몸을 지지해주는 역할을 하며, 관절이 흔들거리지 않게 고정하고, 무릎 관절로 전해지는 충격을 흡수하고 분산시키며, 관절주머니 안의 관절액을 골고루 분산시켜 관절의 움직임을 부드럽게 하는 역할을 하는 무릎 연골이 손상되면 무릎이 아프고, 무릎 관절 주변이 붓고 열감이 느껴지며, 무릎을 굽히거나 펼 때 불편함이나 제한이 있을 수 있어 삶의 질이 떨어지게 된다.

많은 사람은 평생 무릎 연골이 건강하게 큰 불편 없이 지내지만, 무릎 연골이 손상되어 고생하는 사람도 적지 않다. 젊은 환자들은 그 원인이 대부분 외상이지만, 중년 이상의 환자에게는 별다른 외상없이 나타나는 경우도 많은데, 무릎 연골은 다른 조직들과 달리 한 번 손상되면 잘 낫지 않으므로 무릎 연골의 건강을 지키기 위해서는 무릎 연골의 특성을 잘 이해할 필요가 있다.

무릎 연골은 두께가 4~5mm이며, 연골세포와 세포외 기질로 구성되어 있는데, 연골세포는 세포외 기질을 만드는 연골모세포에서 발달하며, 세포외 기질은 콜라젠 섬유, 기질, 그리고 수분으로 구성되어 있고, 기질에는 프로테오글리칸, 당단백질 등이 포함되어 있는데, 수분은 연골 무게의 70~80%를 차지한다.

연골세포는 수명이 매우 길어 손상되지 않으면 평생 살 수도 있으나, 대부분의 다른 세포들과 달리 혈관과 연결되어 있지 않아 주변 조직으로부터 확산을 통해 영양분을 공급받기 때문에 영양 공급이 잘 안 되므로 한 번 손상되면 회복이 어렵고, 세포 분열이 매우 제한적이어서 스스로 재생이 잘 안 되는데, 특히 15세 이후에는 재생이 매우 어려운 것으로 알려져 있다.

따라서 무릎 연골의 건강을 지키기 위해서는 평소에 연골세포를 포함한 연골조직이 손상되지 않도록 연골 손상을 예방하는, 무릎 연골이 신바람 나게 일할 수 있는 생활 습관을 가지는 것이 매우 중요하다. 평소에는 자기 살고 싶은 대로 살다가 아프면 병원 가면 되겠지 하는 생각은 무릎 연골의 건강을 해쳐 삶의 질이 매우 좋지 않은 삶으로 빠지게 할 수 있다.

앞에서 연골세포는 혈관과 연결되어 있지 않은 점을 지적하였는데, 연골세포는 림프관이나 신경과도 직접 연결되어 있지 않으므로 무릎 관절염과 관련된 통증은 대부분 주변 조직의 자극으로 인해 생기는 것이다.

무릎 연골에 가장 좋은 삶은 연골을 적절히 활용하는 것이다. 규칙적으로 적절한 운동을 함으로써 연골은 물론 연골 주변 근육과 힘줄, 인대도 최상의 상태로 유지하는 것이 좋다. 무릎 관절을 아낀다는 생각으로 신체 활동을 줄이고 운동을 피하는 것은 연골을 약화하므로 잘못된 생각이며, 너무 많이 하는 것도 좋지 않다는 것을 반드시 기억해야 한다.

성별로 보면 퇴행성 관절염 환자는 남성들보다 여성들에게 훨씬 많은데, 이것은 여성들은 남성들보다 뼈와 뼈 사이를 지지해주는 근육량이 적고, 가사 노동이 많아 무릎 연골에 가해지는 충격이 크며, 덜 활동적이어서 운동을 적게 하는 사람들이 많기 때문일 것이다.

평소에 무릎 관절에 가해지는 부담을 줄이는 것도 중요하다. 비만이 되지 않도록 건강한 식생활을 유지하고, 일할 때나 생활할 때나 무릎 관절에 좋지 않은 자세는 고쳐야 한다. 부상의 위험이 높은 운동이나 활동을 할 때는 특별한 주의가 필요하다.

무릎 관절염이 있어 치료받을 때는 주의할 일이 있다. 무릎 관절염은 기본적으로 보존적 치료를 하게 되는데, 보존적 치료는 연골은 물론 연골 주변 근육과 힘줄, 인대에 있는 세포들의 회복과 재생을 통하여 이들 조직을 최상의 상태로 회복시키고 유지하는 것이다.

주사 치료를 받을 때는 특히 주의가 필요하다. 주사는 손상된 조직을 치유하는 효과보다는 통증 완화를 목적으로 맞는 경우가 많다는 점을 기억해야 하고, 특히 스테로이드 주사는 염증과 통증을 완화해 주지만, 계속 맞으면 부작용이 심각하다는 것을 기억해야 한다. 일시적으로 도움을 받기 위해 맞는 경우에도 반드시 스트레칭과 근력운동을 포함한 적절한 운동을 함께 해야 한다.

줄기세포 치료를 받는 경우에도 기억해야 할 일이 있다. 무릎 연골세포는 자연 상태에서는 재생 기능이 미약하여 줄기세포를 활용하는 방안이 많이 연구되고 시도되고 있으나, 아직 효과가 제한적이어서 현재 연골 재생 클리닉을 운영하는 미국의 존스 홉킨스(Johns Hopkins) 대학에서도 이 치료 방법을 제한적으로만 적용하고 있다.

무릎 관절염이 장기간의 보존적 치료에도 증상이 심해지고 삶의 질이 떨어지는 경우 인공관절 치환술을 받게 되며, 이 수술을 받은 환자는 2017~2018년에는 1년 동안 6만7000~6만9000명 수준이었으나, 2019년 이후에는 7만1000~7만8000명 수준을 유지하고 있는데, 수술받은 다음에는 규칙적인 운동과 적절한 생활 습관을 통하여 관절의 기능을 정상으로 회복하고 유지하는 것이 매우 중요하다.

종합하면, 무릎 관절염의 예방과 치유를 위해서는 연골세포들과 연골 관련 세포들을 많이 손상하고, 손상된 세포들의 복구를 방해하는 잘못된 생활 습관을 고쳐서 연골세포를 포함한 연골조직과 관련 조직의 세포들이 손상되지 않고, 신바람 나게 일할 수 있는, 연골의 건강 상태를 최상으로 유지할 수 있는 생활 습관을 가져야 하는데, 이러한 삶이 바로 뉴스타트(생명이야기 6편 참조)다.

뉴스타트의 여덟 가지 항목 가운데 첫 번째 생명식은 다양한 과일과 채소, 곡식을 포함한 식물성 음식을 골고루 통째로 충분히 먹되, 특정 음식을 편식하지 않는 것이며, 이와 함께 과잉 섭취할 경우 많은 문제를 일으키는 설탕을 포함하여 가공이나 정제된 나쁜 탄수화물, 포화지방과 트랜스지방, 소금과 알코올의 섭취를 줄이는 것과 뉴스타트의 나머지 항목인 운동, 물, 햇빛, 절제, 공기, 휴식, 신뢰와 사랑을 실천하는 것도 중요하다.

독립연구가







