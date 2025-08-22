본문 바로가기
해외로 잠적해도 끝까지 추적…경찰, 마약 밀수·유통 조직 송치

박승욱기자

입력2025.08.22 10:00

숏뉴스
태국에서 마약을 밀반입해 국내로 유통한 조직이 검찰에 넘겨졌다.

경찰이 마약조직으로부터 압수한 마약 모습. 서울 서초경찰서

경찰이 마약조직으로부터 압수한 마약 모습. 서울 서초경찰서

22일 서울 서초경찰서는 마약류관리법 위반 혐의를 받는 총책 2명, 밀반입책 5명, 유통책 5명 등 조직원 12명을 송치했다고 밝혔다. 이 중 범행 가담 정도가 적은 유통책 3명을 뺀 나머지 9명은 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.


경찰에 따르면 이들은 지난해 9~10월 태국에서 필로폰 3kg, 케타민 3kg 등을 몸에 부착해 숨기는 '바디패커' 방식으로 국내로 밀반입한 뒤 텔레그램을 통해 국내로 유통한 혐의를 받는다.

총책 1명은 경찰 수사를 피해 태국으로 잠적했지만, 경찰은 태국 마약통제청 등과 국제공조를 통해 현지에서 총책을 검거했다.


경찰은 이들로부터 필로폰과 케타민 총 2.4kg을 압수했다.


경찰 관계자는 "앞으로도 해외 수사기관 및 유관기관과의 협력을 통해 마약사범을 끝까지 추적해 검거할 것"이라고 말했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
