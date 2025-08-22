해외로 잠적해도 끝까지 추적…경찰, 마약 밀수·유통 조직 송치

태국에서 마약을 밀반입해 국내로 유통한 조직이 검찰에 넘겨졌다.
22일 서울 서초경찰서는 마약류관리법 위반 혐의를 받는 총책 2명, 밀반입책 5명, 유통책 5명 등 조직원 12명을 송치했다고 밝혔다. 이 중 범행 가담 정도가 적은 유통책 3명을 뺀 나머지 9명은 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.
경찰에 따르면 이들은 지난해 9~10월 태국에서 필로폰 3kg, 케타민 3kg 등을 몸에 부착해 숨기는 '바디패커' 방식으로 국내로 밀반입한 뒤 텔레그램을 통해 국내로 유통한 혐의를 받는다.
총책 1명은 경찰 수사를 피해 태국으로 잠적했지만, 경찰은 태국 마약통제청 등과 국제공조를 통해 현지에서 총책을 검거했다.
경찰은 이들로부터 필로폰과 케타민 총 2.4kg을 압수했다.
경찰 관계자는 "앞으로도 해외 수사기관 및 유관기관과의 협력을 통해 마약사범을 끝까지 추적해 검거할 것"이라고 말했다.
