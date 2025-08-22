22일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 1.6원 오른 1400.0원에 개장했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
원·달러 환율 1.6원 오른 1400.0원 개장
2025년 08월 22일(금)
22일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 1.6원 오른 1400.0원에 개장했다.
