[포토] 이상경 차관, 외국인 토지거래허가구역 지정 브리핑

이상경 국토교통부 1차관이 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 '외국인 토지거래허가구역 지정' 관련 브리핑을 하고 있다. 이날 브리핑에는 강성팔 국세청 국제조세관리관(가운데), 윤영은 금융정보분석원 제도운영기획관(오른쪽)이 배석했다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>