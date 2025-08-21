국토부 "UAM 통신·항법체계, 연내 1차 개발 마쳐"

국토교통부는 도심항공교통(UAM) 상용화를 준비하는 일환으로 5세대 이동통신(5G) 기반 상공망(CNSi) 개발을 올해 안에 마무리 짓겠다고 21일 밝혔다.

상공망은 통신·항법·감시 정보의 앞 글자를 딴 말로, 하늘길에서 항공기가 위치를 확인하고 충돌을 예방하며 안전하게 목적지까지 갈 수 있도록 돕는 체계이다. 2022년 국가 연구개발로 세계 최초로 5G 상공망 기술을 확보했다. 올해 안에 1차 개발을 마치고 앞으로 더 고도화해 나갈 예정이라고 국토부는 전했다.

가상통합플랫폼(VIPP)도 구축한다. VIPP는 실제 운항과 동일한 상황을 가상 환경에서 시연해 사고를 막고 교통관리·안전점검체계를 미리 검증할 수 있다. 여기에 더해 K-UAM 그랜드챌린지도 예정대로 진행키로 했다. 이는 기체, 운항, 교통관리 등 상용화에 필요한 요소를 민관이 함께 현장에서 점검하고 개선하는 실증 프로그램이다.

국토부는 이러한 내용을 22일 대전 한국항공우주연구원에서 지자체 11곳의 담당자를 대상으로 설명회를 열기로 했다. 눈에 보이는 기체뿐 아니라 안전운항체계나 이착륙을 돕는 버티포트, 미리 검증하는 시스템 등 다양한 기반이 먼저 갖춰져야 한다고 국토부는 보고 있다.

설명회에서는 지자체가 UAM 사업을 준비할 때 지역 공역 특성, 기상조건, 인프라 배치, 안전 점검체계, 주민 수용성 확보 방안 등을 고려해야 한다는 점을 알릴 예정이다. 지자체 협력 활용계획도 설명한다.

김홍목 국토부 모빌리티자동차국장은 "UAM이 실제 안전하게 운항하기 위해서는 눈에 보이지 않는 견고한 AI 운항체계가 UAM 시대의 성패를 좌우할 것"이라며 "정부 기술력과 지역 전문성이 만나 안전하고 효율적인 UAM 서비스를 만드는 협력 출발점이 될 것"이라고 말했다.





