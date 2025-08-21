조국떠나 6·25서 산화 튀르키예군 유해 4位 국내송환

美DPAA서 보관중이던 유해 등 국유단 인수

재한유엔기념공원 안장 추진 예정

우리 군이 6·25 전쟁 당시 조국을 떠나 이역만리 타국인 대한민국을 지키다 산화한 튀르키예군 추정 유해 4위를 인수했다.

국방부 유해발굴감식단은 21일 국유단 신원확인센터 앞에 마련된 야외행사장에서 유엔군사령부로부터 튀르키예 군 추정 유해 인수식을 거행했다고 밝혔다. 이번 행사는 살리 무랏 타메르 주한 튀르키예 대사와 이근원 국유단장 등이 참석했다.

미 국방부 전쟁포로·실종자 확인국(DPAA)은 지난 14일 정밀감식을 거쳐 보관 중이던 튀르키예 군 유해를 수송기를 통해 하와이 히캄 공군기지에서 오산 공군기지로 운송해 유엔사로 인도했다. 유엔사에서는 해당 유해를 경기도 평택시 캠프 험프리스(Camp Humphreys) 내 미8군 영현소에 임시 보관해왔다.

튀르키예의 경우 전사자 대우에 대한 정서가 우리나라와 미국 등과는 다르다. '전사한 장소가 곧 순교의 땅'이라는 상징적 의미가 있어 타국일지라도 전사한 곳에 묻히는 것을 명예로 여긴다. 국유단은 이점을 고려해 국내에서 추가적인 정밀감식을 거친 뒤 주한 튀르키예 대사관과의 협의를 거쳐 본국 송환 또는 부산 재한유엔기념공원(UNMCK)에 안장을 추진할 예정이다.

튀르키에 유해 4위는 미 DPAA가 1996∼2005년 북한지역에서 수습한 유해 3위, 1984년부터 추진 중인 하와이 국립 태평양 기념 묘지(펀치볼) 재개장 과정에서 확인된 유해 1위다.

이 단장은 "6·25전쟁 당시 대한민국을 위해 싸우다 장렬히 전사한 유엔군의 헌신을 기억하고 끝까지 보답하는 게 우리의 책무"라며 "오늘 네 분의 튀르키예 추정 참전용사의 유해를 받았고, 최종 정밀감식을 통해 확인한 후 주한 튀르키예 대사관과 긴밀하게 협의해 최고의 예우를 다할 수 있는 방안을 고민하겠다"고 밝혔다.





