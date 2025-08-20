'李대통령 소년원·김혜경 여사 낙상사고' 발언 강용석·김세의 1심 벌금형

공직선거법위반 허위사실공표 혐의

재판부 "죄질 나쁜 점 등 고려"

강용석 1000만원·김세의 700만원 벌금형

'이재명 대통령이 과거 소년원에 다녀왔다'는 등 허위사실을 유포한 혐의로 재판에 넘겨진 유튜브 채널 '가로세로연구소' 출연진들에게 1심에서 벌금형이 선고됐다.

'도도맘' 김미나 씨에게 허위 고소를 종용한 혐의로 재판에 넘겨진 강용석 변호사가 6일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 20일 공직선거법 위반(허위사실 공표) 혐의로 기소된 강 변호사와 김 전 기자에 대해 각각 벌금 1000만원과 벌금 700만원을 선고했다.

재판부는 "당시 영상 실시간 시청자 수를 비춰 전파력은 상당하나, 방송 내용에 대한 신뢰도 수준 관련 자료가 없어 허위사실공표로 인해 유권자들 인식이 어느 정도 왜곡됐는지 알 수 없다"면서도 "혼외자 등 민감한 부분에 대한 사실 확인을 거치지 않고 죄질이 나쁜 점 등을 고려했다"고 설명했다.

이들은 유튜브 방송에서 이 대통령이 어린 시절 소년원에 다녀왔다는 내용의 허위사실을 말한 혐의로 2022년 9월 재판에 넘겨졌다. 김혜경 여사가 2021년 11월 자택에서 다친 사건과 관련해 이 대통령의 불륜으로 혼외자가 있고, 이로 인한 부부싸움 중 사고가 일어났을 것이라는 의혹을 제기한 혐의도 있다.

재판부는 이 대통령의 소년원 관련 발언에 대해서는 무죄로 봤다. 재판부는 "이 대통령에게 좋지 않은 행적이 있다는 암시 내지 범죄 전력에 대한 의혹 제기로 보일 뿐 구체적 사실 적시가 있다고 평가하기 어렵다"고 밝혔다.

김 여사의 낙상사고 관련 발언에 대해서는 "대선 준비로 바쁜 일정임에도 모든 일정을 취소한 데 기초해 중대한 사정이 발생했을 것이라는 추측이 가능하다"며 "당시 언론에서 여러 의혹을 제기하던 상황이라는 점 등을 종합하면 부부싸움은 추론 가능한 범위 내의 상당한 이유 있는 의혹 제기"라고 판단했다.

다만 '불륜으로 혼외자가 있어 부부싸움을 했다'는 발언에 대해서는 "객관적 근거가 제시된 적이 없고, 상당히 이유 있는 의혹 제기라 볼 수 없다"고 했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>