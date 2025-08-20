본문 바로가기
정진욱 "행안부 특별교부세 9억 확보"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.08.20 14:35

"남구 재난·안전 인프라 개선 앞장"

정진욱 더불어민주당 의원.

정진욱 더불어민주당 의원.

더불어민주당 정진욱 의원(광주 동남갑)은 지역 현안 해결과 주민 안전 인프라 강화를 위해 행정안전부 특별교부세 9억원을 확보했다고 20일 밝혔다.


이번 특교세 확보는 정 의원이 관계 부처와 지속적 협의를 통해 현장 목소리를 전달한 결과로, 광주 남구 지역 숙원사업 해결과 재난 예방을 위한 핵심 사업에 투입될 예정이다.

구체적 사업 예산은 ▲효천1지구 산책로 및 휴게공간 조성 5억원 ▲무등시장 하수도 정비 4억원이다. 효천1지구 완충녹지 개선 사업은 효천지구 일대에 산책로와 휴게공간이 조성돼 주민들의 쾌적하고 안전한 생활환경 조성에 크게 기여할 것으로 기대된다. 무등시장 노후 하수도 정비 사업도 집중호우 시 침수 피해가 반복적으로 이어져온 시장 내 안전 기반과 주민 편의가 강화될 것으로 예상된다.


정 의원은 "지역 주민들의 성원이 있었기에 이번 특교세 성과를 이끌어낼 수 있었다. 앞으로도 남구 현안 해결과 재난·안전 인프라를 확충하는 데 더욱 앞장서겠다"며 "주민 생활과 직결된 현안은 작은 불편이라도 놓치지 않도록 구민들의 목소리를 경청하며, 해당 사안을 정책에 반영하도록 노력하겠다"고 강조했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr













 

