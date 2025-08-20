"지금 아니면 안된다"…석화산업, 버티기 끝내고 구조조정 시동

정부, 3대 방향·3대 원칙 제시

업계 NCC 최대 370만t 줄이기로

정부와 석유화학 업계가 과잉 설비 감축과 고부가가치 제품 전환을 골자로 한 대대적 구조개편에 본격 착수한다. 정부는 과잉 설비 감축과 고부가가치 전환을 핵심으로 하는 구조개편 방향을 제시했고, 업계는 나프타분해시설(NCC) 270만~370만t 감축을 포함한 자율협약으로 화답하며 본격적인 구조조정의 출발선에 섰다.

정부는 20일 열린 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 구조개편의 큰 틀을 확정했다. 구체적으로 ▲과잉 설비 감축 및 고부가 스페셜티 제품 전환 ▲재무 건전성 확보 ▲지역경제·고용 충격 최소화라는 3대 방향과 ▲3개 석유화학 산업단지 동시 추진 ▲충분한 자구노력 전제 ▲맞춤형 정부 지원 패키지 제공이라는 3대 원칙이다.

산업부 관계자는 "이번 방침은 석유화학 산업 전체를 겨냥한 구조개편의 출발선"이라고 규정하면서 "개별 기업의 일시적 위기 대응 차원이 아니라 산업 전반의 체질 개선을 겨냥한 '룰 세팅'"이라고 강조했다.

대한상공회의소에서 열린 '석유화학산업 재도약을 위한 사업재편 자율협약식'에서는 업계가 정부 방침에 발맞춰 구체적인 감축·전환 의지를 밝혔다. 컨설팅 결과를 반영해 NCC 생산능력 270만~370만t을 줄이고, 범용제품 중심에서 고부가·친환경 제품으로 전환하겠다는 계획이다. 이는 현재 국내 생산능력 1470만t의 18~25%에 해당한다.

이번 수치는 보스턴컨설팅그룹(BCG)이 산업 자율컨설팅을 통해 제시한 결과로, 해외 저원가(LCC) 설비 확산과 범용 제품 경쟁 심화에 대응하기 위해 도출됐다. 산업부 관계자는 "업계도 공감한 현실적 목표"라고 설명했다.

다만 이번 정부 지원이 추상적이라는 지적도 나온다. 구체적 금융·세제 대책이 빠져 맹탕 아니냐는 비판이다. 이와 관련 산업부 관계자는 "이번 방침은 지원 규모보다 '룰과 로드맵'을 세운 데 의미가 있다"고 강조했다. 이어 "개별 기업의 상황과 자구노력 수준에 따라 지원 패키지가 달라질 것"이라며 "롯데, 현대, 여천NCC 등 각 기업 상황이 전혀 다르다. 모두에게 똑같이 지원하는 것이 아니라 맞춤형 지원이 될 것"이라고 했다.

정부는 특히 '무임승차 기업'에 대한 단호한 태도를 보였다. 구조조정에 적극적으로 나서는 기업에는 정부 지원이 뒷받침되지만, 소극적이거나 다른 기업의 설비 감축에 무임승차하려는 기업은 배제한다는 방침이다. 김정관 산업부 장관도 "책임 있는 자구노력 없이 정부 지원만 기대하는 기업에는 단호히 대응할 것"이라고 못 박았다.

공정거래법 완화 등 제도적 지원 가능성도 논의됐다. 산업부 관계자는 다만 "기업별 재편 계획이 구체화되면 공정위 등 관계 부처와 협의할 것"이라며 사전적 언급은 피했다. 러시아 전쟁 종전 시 원유·나프타 가격 하락 가능성에 따른 업계 불확실성 지적에는 "시장 변동은 주시하되, 구조적 불황은 별도의 문제"라며 구조개편 필요성을 재차 강조했다.

정부는 지역경제와 고용 충격 완화 대책도 병행한다. 전남 여수시는 지난 5월 '산업위기선제대응지역'으로 지정됐고, 충남 서산시 추가 지정이 검토 중이다. 고용노동부도 신설된 '고용위기선제대응지역' 제도를 통해 여수시를 지정, 고용유지지원금과 생활안정자금 융자 등을 지원하기로 했다.

김 장관은 "우리 석유화학 산업이 미래 경쟁력을 갖기 위해서는 과감하고 신속한 구조개편만이 유일한 돌파구"라며 "지금이 아니면 안 된다는 절박한 심정으로 기업들도 사업재편에 적극 나서달라"고 당부했다.





