본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

시흥시, 25일부터 '노후차 조기폐차 보조금' 신청 접수

정두환기자

입력2025.08.20 11:01

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4·5등급 경유차 등 대상

경기도 시흥시는 노후차량 배출가스로 인한 대기오염을 줄이기 위한 '2025년 하반기 노후차 조기 폐차 보조금 지원사업' 신청을 오는 25일부터 9월 5일까지 접수한다.

시흥시, 25일부터 '노후차 조기폐차 보조금' 신청 접수
AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 노후차를 폐차하는 차량 소유주에게 보조금을 지원하는 것이다. 대상은 접수일 기준 시흥시 또는 대기관리권역에 6개월 이상 연속 등록된 차량이다.


보조금 지원 대상은 ▲배출가스 4·5등급 경유차(5등급은 경유 외 연료 포함) ▲2009년 8월 31일 이전 배출기준으로 제작된 도로용 3종 건설기계 ▲대기환경보전법 시행규칙에 따라 배출허용기준에 맞게 제작된 지게차·굴착기 등이다.

보조금은 차종과 연식을 고려해 보험개발원이 산정한 올해 1분기 차량 기준가액을 기준으로 상한액·지원율에 따라 지급한다. 차량 제작 연월일을 기준으로 1인당 1대 우선 선정한다. 단 상반기에 조기 폐차 보조금을 지원받은 차량 소유주는 이번 지원 대상에서 제외된다.


자세한 사항은 시흥시청 누리집의 고시공고 게시판에서 확인하거나 시청 대기정책과로 문의하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가들이 꼽은 투자처[실전재테크] "금·코인 이제 그만 사"…'상황 급변' 美 전문가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"나이 들기 전에 미리"…난자 얼리는 2030 여성 늘었다

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

美 철강·알루미늄 50% 관세 대상에 407종 파생상품 추가

새로운 이슈 보기