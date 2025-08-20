본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

K푸드플러스 수출 상승세 이어간다…정부, '농식품 수출바우처' 추가 지원

세종=주상돈기자

입력2025.08.20 16:00

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제3차 K푸드+ 수출확대 추진본부 간담회

정부가 농식품과 전후방산업 수출 증가세를 이어가기 위해 수출 기업의 마케팅·홍보와 전시회 참가, 온라인 입점 등 맞춤형 판로 개척을 지원하는 '농식품 글로벌성장패키지(농식품 수출바우처)' 지원 규모를 확대하기로 했다.


농림축산식품부는 송미령 장관이 20일 서울 한국농수산식품유통공사(aT) 센터에서 주요 농식품 및 농산업 수출기업, 유관기관과 함께 2025년 '제3차 K푸드 플러스(+) 수출확대 추진본부 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

K푸드플러스 수출 상승세 이어간다…정부, '농식품 수출바우처' 추가 지원
AD
원본보기 아이콘

이번 간담회는 미국 상호관세 발표 이후 수출기업과의 첫 간담회로 농식품과 스마트팜, 농기자재, 농약, 동물용 의약품 등 전후방산업을 포함하는 K푸드+의 상반기 수출 상승세(66억7000만달러·전년 대비 7.1% 증가)를 연말까지 이어 나가기 위해 마련됐다.


농식품부는 수출기업들의 부담을 완화하고 위험요인 대응을 강화하기 위해 ▲원료구매·시설자금(추가경정예산 및 잔여자금 약 1660억원) 신속 지원 ▲농식품 수출바우처 추가 지원 ▲환변동(엔·달러화) 보험의 자부담률(5→최대 0%) 완화 조치를 연장할 계획이다.


또 미국을 비롯한 주력시장 내 입지 확대와 중동·중남미 등 기업의 시장 다변화 노력을 지원하기 위해 ▲대형유통매장(코스트코 등) 판촉 ▲구매업체(바이어) 초청 상담회(BKF+) 개최(올해 10월), ▲재외공관(18개소) 외교 네트워크 활용 K푸드 홍보 등을 강화한다.

송 장관은 "K푸드+ 수출은 국가 경제뿐만 아니라 국가 브랜드 제고에 기여하는 핵심 동력"이라며 "문화·예술 등 K이니셔티브와 연계한 글로벌 넥스트 K푸드를 발굴 및 육성해 해외 K푸드 수출거점도 지속해서 확충해 나가겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기