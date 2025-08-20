본문 바로가기
시흥시, 공공데이터 개방·활용 우수기관 선정

정두환기자

2025.08.20

'디지털정부 혁신' 평가서 행안부 장관 표창

경기도 시흥시는 '2025년 디지털정부 혁신 평가'에서 공공데이터 개방·활용 분야 우수기관으로 선정돼 행정안전부 장관 표창을 받았다고 20일 밝혔다.

이번 수상은 행안부가 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관 등 679곳을 대상으로 실시한 데이터 기반 행정 실태점검 평가 결과다. 평가는 ▲분석·활용 ▲공유 ▲관리체계 등 3개 영역 10개 세부 지표를 기준으로 이뤄졌다.


시는 그동안 '데이터 인재 양성 선도기관' 인증 획득, 데이터 분석 전문인력 양성, 데이터 공동 활용 확대, 데이터 분석을 통한 정책 결정 지원 등 각 분야에 걸쳐 지속적인 데이터 행정 혁신을 추진한 것이 수상의 배경이라고 설명했다. 공공데이터 활용 확대를 위해 민간 활용도가 낮은 공공데이터를 분석·개선하고, 개방과 품질 관리 수준을 높이는 데도 역량을 집중해 왔다.

시는 특히 아이누리돌봄센터 설치 과정에서 사전 입지 분석을 하고 1인 가구 특성 분석을 기반으로 지역사회와 소통하는 등 다양한 정책에 빅데이터 기법을 접목해 왔다. 각종 공공데이터를 최신 정보로 제공해 시민의 편의성을 높이는 정책을 추진한 점도 높은 평가를 받았다.


시흥시는 이번 수상으로 관련 실태점검에서 4년 연속, 공공데이터 제공 운영 실태 평가에서는 2년 연속 우수기관에 선정됐다.


이덕환 시흥시 기획조정실장은 "이번 수상을 계기로 시민이 체감할 수 있는 데이터 기반 행정을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
