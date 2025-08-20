넷플릭스 최대 히트작 만든 소니, 수익은 278억원[케데헌 현상]

'겨울왕국'급 '케데헌' IP 가치 1조4000억원

소니, 엄청난 성공 놓쳤지만 얻은 것도 많아

후속작 협상에서 조건 개선 시도할 듯

'케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 세계적 신드롬을 일으키고 있지만, 정작 제작을 담당한 소니 픽처스 애니메이션은 조용하다. 넷플릭스가 지식재산권(IP)과 관련한 모든 사업 수익을 가져가기 때문이다.

북미 매체들은 그 규모를 디즈니의 '겨울왕국' 정도로 내다본다. 그도 그럴 것이 케데헌은 넷플릭스에서 역대 두 번째로 많이 시청된 영어 영화다. 공개 8주 차에도 높은 시청 수를 보여 공식 집계(91일)가 끝나기도 전에 정상에 오를 가능성이 커졌다.

삽입곡들도 폭발적인 인기를 끌고 있다. 스포티파이 글로벌 톱 50에 일곱 곡이 동시에 진입했고, 메인 테마곡 '골든'은 빌보드 차트 '핫 100' 선두를 달렸다. 오는 23일부터 이틀간 미국, 캐나다, 영국 등에서 열리는 '싱어롱(Sing Along)' 극장 개봉 이벤트도 예매 시작과 동시에 매진을 기록했다. 높은 수요로 상영관이 추가 편성돼 1100여 곳에서 진행된다.

이에 따른 수익은 모두 넷플릭스 차지다. 현지에선 향후 속편과 캐릭터 사업 등에 따른 이익까지 고려하면 그 규모가 10억 달러(약 1조3929억원) 이상이라는 관측이 나온다. 이에 비해 소니가 챙긴 몫은 초라하다. 넷플릭스에 케데헌 IP를 내주면서 1억2000만 달러(약 1671억원)를 받았다. 여기서 약 1억 달러가 제작비로 쓰여 수익은 2000만 달러(약 278억원) 정도로 추정된다.

이 같은 구조는 코로나19 팬데믹 시기인 2021년 넷플릭스와 맺은 10억 달러 이상 규모의 계약에서 비롯한다. 5년 동안 극장 개봉작은 물론 넷플릭스에 바로 공급되는 콘텐츠를 제공하기로 했다.

자체 스트리밍 서비스가 없는 소니에 당시 넷플릭스는 반가운 구매자였다. 극장들이 문을 닫아 수익을 기대할 수 없었기 때문이다. 지금과 달리 넷플릭스 '미첼 가족과 기계 전쟁(2021)', 애플TV+ '그레이하운드(2020)' 같은 작품의 라이선스 계약은 현명한 선택으로 여겨졌다.

물론 케데헌이 극장 개봉만으로 이만한 성공을 거뒀을지는 알 수 없다. 팬데믹 이후 애니메이션 영화는 '인사이드 아웃 2(2024)', '모아나 2(2024)', '쿵푸팬더 4(2024)' 같은 속편들만 흥행했다. 단일 영화로 성공한 사례는 '슈퍼 마리오 브라더스(2023)' 정도에 불과했다. 넷플릭스의 추천 알고리즘과 입소문, 잘 만들어진 삽입곡, K팝 팬덤의 전 세계적 영향력이 시너지를 이루며 넷플릭스 최초의 진정한 애니메이션 블록버스터를 탄생시켰다는 것이 중론이다.

그렇다고 소니가 밑지는 장사를 했다고 단정할 수는 없다. 케데헌은 최소 3부작 영화 제작이 예상되고, 실사 영화화나 뮤지컬 무대화에 대한 소문까지 돌고 있다. 소니는 후속작 제작권을 보유하고 있어 향후 작품에서 더 나은 조건을 협상할 여지가 있다. 이미 시장에서 신뢰도가 높아져 스트리밍 시대에 콘텐츠 공급자로서 존재감은 더 커졌다.

소니는 아직 케데헌과 관련해 공식 입장을 내지 않았다. 후속작에 대한 구체적 발표도 없는 상태다. 이전보다 파격적인 계약 조건을 내세운 협상 때문은 아닐까.





