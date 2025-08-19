신안군 항일농민운동 참여자 9명 '독립유공자' 포상

광복 80주년 맞아 무명 영웅들 재조명

지난 15일, 전남도청에서 열린 ‘제80주년 광복절 경축식’에서 김영록 전라남도지사가 독립유공자 유족에게 포상을 전한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 신안군 항일농민운동 참여자 9명이 광복 80주년을 맞아 독립유공자로 포상됐다. 잊혀졌던 섬들의 항거가 국가적으로 인정받으며 역사의 빛으로 되살아났다.

이번에 새롭게 독립유공자로 지정된 인물은 도초도 2명, 자은도 1명, 하의도 6명 등 총 9명으로, 모두 1920년대 전남 신안군 곳곳에서 벌어진 항일농민운동에 앞장섰던 이들이다. 이 가운데 고(故) 박정수(도초)와 고(故) 변인옥(하의)의 후손은 전남도청에서 열린 광복절 경축식에서 대통령 표창을 직접 수여받았다.

군의 항일농민운동은 ▲1923년 암태도 소작쟁의 ▲1924년 하의도 ▲1925년 지도·도초도 ▲1926년 자은도 ▲1927년 매화도로 이어진 저항 운동이다. 전남 신안군은 2020년 '신안군농민운동기념사업회'를 설립해 공적 재조명과 서훈 지원을 이어왔다.

특히 올해 도초도 항일농민운동 100주년을 맞아 기념사업회의 노력 끝에 무명 영웅 50명이 독립유공자 명단에 오르는 성과를 거뒀다.

신안군 관계자는 "광복 80주년을 맞아 항일농민운동 참여자들이 독립유공자로 지정된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 선양 사업을 지속적으로 추진해 섬 주민들의 강인한 항일정신을 후대에 계승하고 역사를 바로 세우는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



