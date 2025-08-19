마포역세권에 ‘댕댕이 공원’ 개장…댕댕이정원·폭포·놀이터까지

마포구, 주민과 반려견 특별한 쉼터 탄생

서울 마포구(구청장 박강수)가 주민과 반려견이 함께 즐길 수 있는 ‘댕댕이 공원’을 18일 마포역 1번 출구 인근 마포경관녹지(마포동 448)에 공식 개장했다.

마포 댕댕이공원 개장식에 참석한 박강수 마포구청장과 관계자들. 마포구 제공. AD 원본보기 아이콘

이 공간은 단조롭던 마포대교, 강변북로 진입 구간 녹지를 새롭게 탈바꿈시켜 지역민과 반려동물에게 특별한 휴식과 놀이를 제공한다.

‘댕댕이 공원’은 높이 4m, 면적 240㎡의 인공 암석폭포 ‘댕댕이 폭포’를 중심으로, 사계절 산책이 가능한 ‘댕댕이 정원’, 반려견 전용 놀이시설인 ‘댕댕이 놀이터’가 유기적으로 연결된 복합 휴식공간이다.

수십여 종의 꽃과 나무가 어우러진 폭포 주변에는 산책로와 벤치가 마련돼 주민들은 시원한 물소리와 자연 경관을 감상하며 쾌적한 쉼을 누릴 수 있다.

‘댕댕이 놀이터’에는 안전 울타리, 놀이기구, 음수대 등의 편의시설이 갖춰져 반려견이 마음껏 뛰어놀 수 있다. 보호자들은 옆에서 휴식을 취하거나 산책을 즐기며, 반려동물과 함께 특별한 추억을 쌓을 수 있다.

개장식은 18일 박강수 마포구청장과 백남환 마포구의회 의장, 구의원, 주민 등 50여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 참석자들은 ‘댕댕이 폭포’ 앞에서 테이프 커팅 및 기념촬영을 하며 새 공원의 탄생을 함께 축하했다.

박강수 마포구청장은 “단조로운 녹지였던 이곳이 주민과 반려견이 함께 즐길 수 있는 특별한 공간으로 거듭났다”며 “펫세권 1위 자치구답게 또 하나의 가족인 반려동물과의 행복도 놓치지 않길 바라며 남은 여름철 동안 마포 반려동물 캠핑장과 물놀이장도 자주 이용해 주기 바란다”고 말했다.

댕댕이 폭포 전경. 마포구 제공. 원본보기 아이콘





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>