트럼프, SNS에 올린 'Bela'…해석 놓고 의견 분분

도널드 트럼프 미국 대통령이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 의문의 단어 '벨라(Bela)'를 두고 해석이 분분하다.

트럼프 대통령은 17일(현지시간) 오전 8시 31분 본인의 플랫폼 '트루스소셜(Truth Social)'에 아무런 설명 없이 "Bela"라는 단어를 게시했다. 영어권에서 별다른 의미를 찾기 어려운 단어로, 이탈리아어로 '아름다운'을 뜻하는 'bella'와도 다르다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 'Bela'라고 올린 게시물.

미국 정치전문매체 더힐(The Hill)은 트럼프 대통령이 TV나 다른 매체에서 본 무언가를 그대로 옮겼을 가능성을 제기했다.

누리꾼 '오타일 것'·'암호' 추측

누리꾼들 역시 다양한 의견을 내놓고 있다. 억지스럽긴 하지만 Bela와 형태상 가장 유사한 남아프리카공화국의 '기본 교육법 수정안'(BELA·Basic Education Laws Amendment)이라는 주장으로부터 러시아어로 '하얀색'을 로마자 표기로 옮긴 것이라는 것까지 별별 해석이 다 나오고 있다. 한 누리꾼은 트럼프 대통령이 '벨라루스(Belarus)'라고 쓰려다 오타를 낸 것이라고 했고, 심지어 SNS에 'Bela'라고 쓰는 것이 모종의 암호일 것이라는 의견까지 등장했다.

트럼프 대통령과 앙숙인 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사 측은 이 게시물에 대해 "우리가 트럼프를 무너뜨렸다"면서 "작은 손 도널드(트럼프 대통령)가 자서전을 썼다. 안타깝게도(IQ가 낮아서) BETA(베타)를 잘못 썼다"는 반응을 보였다. 여기서 베타란 '알파'의 반대 개념으로, 무능한 사람이라는 의미다.

트럼프, 과거에도 'covfefe' 논란

트럼프 대통령이 뜻 모를 문구를 올려 논쟁거리를 만든 일은 전에도 있었다.

앞서 트럼프 대통령은 1기 재임 시절이던 2017년 5월 트위터('엑스(X)'의 전신)에 "언론이 늘 부정적으로 covfefe"라고 올렸다가 6시간 뒤 삭제했다. 당시 'covfefe'는 'coverage'(보도)의 오타로 보는 해석이 있었다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



