종로구, 맞벌이 가정 위한 ‘아침돌봄’…9월부터 시범 운영

평일 오전 7~9시까지 운영, 혜화동 키움센터

서울 종로구(구청장 정문헌)가 맞벌이 가정 등 아침 시간대 자녀 돌봄이 어려운 가정을 지원하기 위해 올 9월부터 12월까지 ‘아침돌봄’ 사업을 시범 추진한다.

지난달 경희궁솔빛어린이집을 방문한 정문헌 종로구청장. 종로구 제공.

사업은 종로구 3호점 우리동네키움센터(혜화로 3)에서 평일 오전 7시부터 9시까지 운영된다. 부모의 출근 시간과 아이들의 등교 시간이 겹쳐 발생하는 돌봄 공백을 해소하기 위한 취지다.

운영에는 전문 교사가 투입돼 아이들의 등교 준비를 돕고, 숙제 확인 등 기본 생활 지도를 제공한다. 또한 교사가 직접 학생들과 함께 학교로 동행해 안전한 등굣길까지 보장한다. 단순히 시간을 메우는 돌봄을 넘어 아이들이 안정적으로 하루를 시작할 수 있는 환경을 마련하고, 부모들이 안심하고 출근할 수 있도록 돕는데 목적이 있다. 이용료는 무료다.

서울시와 협력해 추진되는 이번 사업은 지역 내 돌봄 수요, 학령인구, 통학 여건 등을 고려해 혜화동 우리동네키움센터를 시범 운영기관으로 지정했다. 시범 기간 종료 후에는 참여자 만족도와 효과를 분석해 사업 확대 여부를 검토할 예정이다.

현재 종로구에는 청운효자동, 부암동, 혜화동, 숭인1동, 무악동 등 5곳의 ‘우리동네키움센터’가 있으며, 대부분 오전 9시부터 오후 7시까지 운영된다. 특히 4호점은 오후 8시까지 연장 운영해 돌봄 수요를 충족하고 있다.

정문헌 종로구청장은 “이번 아침돌봄 시범사업은 맞벌이 가정의 아침 돌봄 공백을 해소하고, 아이들이 안심하며 하루를 시작할 수 있도록 돕는 의미 있는 시도”라며 “앞으로도 지역 내 돌봄 인프라를 지속적으로 확충하고, 가족 친화적인 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.





김민진 기자



