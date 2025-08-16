'진짜였나' 4연속 로또 적중한 스님…5번째 기적 앞두고 '이목 집중'

태국 수코타이 사원, 성수 통해 숫자 추출

스님 "미신 아닌 믿음과 위로의 도구"

태국의 한 사원에서 이른바 '기적의 성수 그릇'이 연속으로 복권 번호를 맞혀 관심을 끌고 있다. 이미 4회 연속으로 적중 사례를 기록한 가운데, 다가오는 5번째 추첨 결과에 관심이 집중된다.

태국의 한 사원에서 이른바 '기적의 성수 그릇'이 연속으로 복권 번호를 맞히며 관심을 끌고 있다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관). 게티이미지 AD 원본보기 아이콘

태국 매체 더타이거(The Thaiger)는 13일(현지시간) 복권 예언으로 유명한 수코타이주 왓농통 사원을 현지 프로그램 진행자가 직접 방문해 취재했다고 전했다. 해당 내용은 인기 프로그램 '로터리 플러스(Lottery Plus)'를 통해 방송되며 온라인에서 빠르게 입소문을 탔다.

영상에서는 "왓농통 사원의 성수 그릇이 이번에도 정확한 번호를 전할 수 있을까?"라는 질문과 함께, 이전 회차에서 실제로 당첨 번호 일부를 정확히 짚은 장면도 소개됐다.

이 사원의 의식은 스님 프라 아찬 무가 주관한다. 성수 의식은 성수를 담은 그릇에 기도를 올리고, 물 위로 떠오른 양초 기름 찌꺼기나 허브 가루가 형성하는 형상을 해석해 번호를 추출하는 방식이다. 이렇게 나온 번호들은 매번 복권 판매점에서 매진을 기록할 정도로 인기를 끌고 있다.

태국의 한 사원에서 이른바 '기적의 성수 그릇'이 연속으로 복권 번호를 맞히며 관심을 끌고 있다(기사 이해를 돕기 위한 사진으로 기사 내용과 무관). 픽사베이 원본보기 아이콘

특히, 직전 회차에서 나타난 숫자 '5, 4, 2, 8' 중 '8, 5, 2'가 1등 복권 번호와 일치하면서, 단순한 우연을 넘어선다는 평가도 나오고 있다.

이러한 예언 방식이 시작된 배경에는 안타까운 사연도 있다. 프라 아찬 무 스님은 제작 계기에 대해 "과거 어려움을 호소하던 한 이의 도움을 외면했다가, 그가 스스로 생을 마감한 일이 있었다"며 "그 사건 이후, 성수를 단순한 미신이 아닌 사람들에게 희망을 주는 도구로 삼게 됐다"고 밝혔다. 또 "성수는 위로와 믿음을 줄 수 있는 수단"이라고 의미를 부여했다.

오는 16일 추첨을 앞두고 성수 그릇이 또 한 번 기적을 보여줄 수 있을지, 태국 복권 애호가들의 관심이 쏠리고 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>