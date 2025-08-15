본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

성동구, ‘크리성수 BIG 3 티켓’ 한정 판매…최대 77% 할인

김민진기자

입력2025.08.15 11:52

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

19일까지 선착순 500매 판매
‘2025 크리에이티브×성수’ 내달 15~21일 개최

서울 성동구(구청장 정원오)가 다음 달 열리는 글로벌 문화창조 산업축제 ‘2025 크리에이티브×성수’를 저렴하게 즐길 수 있는 ‘크리성수 BIG 3 티켓’을 오는 19일까지 판매한다.

지난해 ‘크리에이티브×성수’ 뮤직성수 모습. 성동구 제공.

지난해 ‘크리에이티브×성수’ 뮤직성수 모습. 성동구 제공.

AD
원본보기 아이콘

‘크리에이티브×성수’는 성동구 소재 문화창조 기업과 구청이 협력해 만드는 축제로, 올해는 ‘창조적 시대정신(Creative Zeitgeist): 변화를 이끄는 질문’을 주제로 열린다. 지난해보다 2개 분야가 늘어난 13개 분야, 약 100여 개 프로그램이 준비됐다.


‘BIG 3 티켓’은 축제 대표 프로그램인 문화창조산업페어 CT페어, 도심형 방탈출 게임 플레이성수, 거리공연·재즈페스티벌 ‘뮤직성수(브릿지 뮤직 성수)’를 모두 즐길 수 있는 패키지다. 정상가 5만3000원에서 77% 할인된 1만2000원에, 500매 한정으로 이벤터스·29CM를 통해 판매한다.

CT페어는 성수동 에스팩토리에서 최신 문화기술과 콘텐츠 협업을 소개하는 전시·토크를 진행한다. 플레이성수는 성수동 전역을 무대로 한 방탈출 게임으로, 지역 명소와 어플리케이션을 연계한 미션 수행이 특징이다. 뮤직성수는 재즈 공연·퍼레이드·시민참여 퍼포먼스를 통해 방문객과 함께 즐기는 열린 축제를 조성한다.


축제는 다음 달 15일부터 21일까지 성수동 전역에서 열린다. 정원오 성동구청장은 “크리에이티브×성수가 성동구를 대표하는 축제로 자리매김해 지역문화와 상권 활성화, 관광, 일자리 창출 등 성장 엔진 역할을 하길 기대한다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"광복절, 한국 대중교통 폭탄 테러"…워싱턴 주미한국대사관에 협박 메일 "광복절, 한국 대중교통 폭탄 테러"…워싱턴 주미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

결정사 만들어 체계적으로…입주민끼리 맞선 보던 평당 2억 아파트 근황

"외모·목소리·성격 내맘대로"…中 '여자친구 로봇' 가격은?

'K 혼문' 한류 4.0 활짝…케데헌의 글로벌 신기록 방정식

뉴진스-어도어 분쟁 조정 내달 재개…민지·다니엘 나왔지만 합의 불발

술 안먹는 트럼프 영향?…미국인, 술 자리 횟수도 마시는 양도 확 줄었다

"매달 4만원씩 나갔는데 3천원까지 줄였어요"…OTT 절약 트렌드는

"광복절, 한국 대중교통 폭탄 테러"…워싱턴 주미한국대사관에 협박 메일

새로운 이슈 보기