경기도, 재난안전대책 '비상 3단계'로 격상…김포 폭우에 1명 사망

경기도가 13일 오후 6시를 기해 재난안전대책본부 비상 단계를 최고 수준인 3단계로 격상했다. 김포에 하루 247㎜ 넘는 폭우가 쏟아진 데 따른 조치다.

올해 들어 비상 3단계 발령은 지난달 20일 가평 등 경기북부 집중호우 이후 두 번째다. 현재 고양 등 11개 시군에는 호우경보, 수원 등 20개 시군에는 호우주의보가 발효 중이다.

도는 이날 낮 동안 경기북부를 중심으로 이미 200㎜의 많은 비가 내린 상황에서 밤사이 최대 200㎜의 비가 추가로 올 것이라는 예보에 따라 단계를 격상했다고 밝혔다.

수도권에 많은 비가 내린 13일 경기 고양시 덕양구 화랑로에서 차량이 침수되자 운전자가 밖으로 나오고 있다. 독자 제공·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

비상 3단계에서는 경기도 자연재난과장이 상황관리 총괄반장을 맡아 45명이 재난 대응에 투입된다. 도는 이날 오전 4시 30분 비상 1단계를 발령한 뒤 정오에 2단계로 높였고, 오후 들어 다시 3단계로 올렸다.

기상청에 따르면 이날 0시부터 오후 7시까지 김포 247.5㎜, 고양(주교) 233.0㎜, 양주(장흥면) 216.5㎜ 등 200㎜를 넘는 강수량이 기록됐다.

폭우로 김포 신곡리에서 1명이 숨졌으며, 의정부~대곡역을 잇는 교외선 전 구간이 운행을 멈췄다. 의정부 신곡지하차도를 포함한 지하차도 3곳, 양주 마을안길 등 도로 4곳 등 총 8개 노선이 통제되고 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>