송춘수 NH농협손보 대표 "농기계사고 생명직결 중대재해"

12일 경남 합천 율곡농협 캠페인·안전용품 기증

농촌진흥청 교육 이수하면 농기계보험 3% 할인

NH농협손해보험은 12일 경남 합천 율곡농협에서 2025년 농기계 사고 예방 캠페인을 진행하고 농기계 무상 점검과 안전용품 기증을 실시했다고 13일 밝혔다.

NH농협손해보험이 12일 경남 합천 율곡농협에서 2025년 농기계 사고 예방 캠페인을 열고 농기계 무상 점검과 안전용품 기증을 했다. 오른쪽부터 송춘수 NH농협손보 대표이사, 강호윤 율곡농협 조합장.

행사에는 송춘수 NH농협손보 대표이사를 비롯해 강호윤 율곡농협 조합장, 류길년 농협 경남본부장 등 관계자와 농업인 100여 명이 참석했다.

송 대표는 "농기계 사고는 한순간의 실수로 생명과 직결되는 중대한 재해로 이어질 수 있다"며 "지속적인 예방 캠페인을 통해 농가의 안전망을 강화하겠다"고 강조했다.

NH농협손보는 2012년부터 매년 캠페인을 진행하고 있다. 농기계 사고를 사전에 예방하고 농업인의 안전 의식을 높이는 게 목적이다.

농기계 전문가의 안전 교육을 통해 농업인들은 기계 점검 요령과 사고 대응법을 익혔다. 트랙터, 콤바인 등 농기계 무상 점검을 했다. 발광다이오드(LED) 안전삼각대와 차량용 소화기 등 안전용품도 현장에서 전달했다.

NH농협손보는 농촌진흥청이 주관하는 농업인 안전교육을 보험료 할인 혜택과 연계해 교육 실효성을 높였다. 교육을 이수한 농업인은 농기계종합보험 보험료의 3%를 할인받을 수 있다.

농기계종합보험은 지역 농·축협에서 가입하면 된다. 트랙터, 콤바인, 경운기 등 16종의 농기계 사고를 보장한다. 정부가 보험료의 50%를 지원하고 지자체에 따라 추가 지원도 받을 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



