본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

켄텍-美 UC버클리, 친환경 에너지 기술개발 공동연구

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.12 14:47

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
한국에너지공과대학교와 미국 UC 버클리가 차세대 친환경 에너지 기술 개발을 위한 공동연구를 진행한다. 한국에너지공과대학교 제공

한국에너지공과대학교와 미국 UC 버클리가 차세대 친환경 에너지 기술 개발을 위한 공동연구를 진행한다. 한국에너지공과대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

한국에너지공과대학교(KENTECH)는 미국 UC 버클리(University of California, Berkeley)와 차세대 친환경 에너지 기술 개발을 위한 공동연구를 진행한다고 12일 밝혔다.


이번 공동연구는 KENTECH의 오명환 교수 연구팀과 UC 버클리의 페이동 양(Peidong Yang) 교수 연구팀을 중심으로 추진된다. 오명환 교수 연구팀은 고성능 촉매 및 나노소재 기반 에너지 전환 기술 연구에 강점을 가지고 있으며, 페이동 양 교수팀은 태양에너지를 활용한 화학 연료 전환 기술 분야에서 세계적인 연구 성과를 축적해 왔다.

양 기관은 지난달 태양광을 활용해 화학 연료를 생산하는 '솔라-투-케미컬(Solar-to-Chemical)' 기술 개발 연구 협정을 공식 체결했으며, 이번 협정을 바탕으로 2028년 3월까지 공동 연구를 이어갈 예정이다.


태양광을 직접 화학연료로 전환하는 솔라-투-케미컬 기술은 화석연료 기반의 생산 방식을 대체할 수 있는 혁신적인 대안으로, 탄소 배출을 줄여 지속 가능한 미래 에너지 공급 체계를 구축할 수 있는 기술로 주목받고 있다.


이번 연구는 태양광 에너지 전환 기술의 핵심인 촉매 시스템의 효율성과 안정성을 극대화하는 데 중점을 둔다. 양 연구팀은 촉매의 표면 구조와 화학적 특성을 실시간으로 분석하고, 인공지능(AI) 기반의 머신러닝과 분자 시뮬레이션(Density Functional Theory, DFT)을 활용해 새로운 고성능 촉매 물질을 개발할 계획이다.

박진호 켄텍 총장직무대행은 "UC 버클리와의 이번 공동연구는 지속 가능한 에너지 시스템으로의 전환을 가속하는 해법을 모색하는 의미가 있다"며 "켄텍은 이번 협력을 계기로 세계적인 연구 네트워크를 강화하고, 글로벌 에너지 혁신을 이끄는 중심 연구기관으로 도약하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"남자의 돈은 필요 없지만, 돈 있는 남자는 필요해"…고소득 여성들의 속내

"청소는커녕 사고만"…'국민 이모님'의 배신, 로봇 청소기 피해 사례 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

새로운 이슈 보기