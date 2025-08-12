본문 바로가기
지방공기업 부채비율 39.3%…7년 연속 30%대

김영원기자

입력2025.08.12 12:00

전년 대비 1.5%포인트 올라

2024년 지방공기업 부채비율이 39.3%로 7년 연속 30% 수준으로 유지되고 있는 것으로 나타났다.


행정안전부는 418개 지방공기업에 대한 2024년 결산 결과를 12일 발표했다. 지방공기업 자산은 총 247조1000억원, 부채는 69조8000억원, 자본 177조3000억원, 당기순손실은 2조6813억원을 기록했다.

자산 규모는 전년 대비 8조2000억원(3.4%) 증가했다. 직영기업 자본 증가, 지방공사의 개발사업 관련 부채 증가가 주요 원인이다.


부채 규모는 같은 기간 4조3000억원 증가했다. 신도시 건설에 따른 수도권 지역 개발공사의 차입금 증가에 따른 영향이다. 부채비율은 전년 37.8% 대비 1.5%포인트 오른 39.3%다.


당기순손실 규모는 598억원 증가했다. 상·하수도 등 직영기업과 도시철도공사의 원가 대비 낮은 요금이 영향을 미쳤다.

행안부는 최근 3개년 결산자료를 기초로 한 다양한 재무지표를 평가해 105개의 부채중점관리기관을 지정했다. 이들에 대해 행안부는 부채 감축 방안, 수익성 개선 방안 등 5개년도 재무부채관리계획을 수립·공시하도록 할 계획이다.


부채중점관리기관 중 재무위험이 큰 기관 24개는 집중관리를 위해 부채감축대상기관으로 지정됐다. 행안부는 이들에 대해 재무부채관리계획 적정성, 이행 노력도, 이행실적 등을 경영평가에 반영해 집중적으로 관리할 예정이다.


한순기 행안부 지방재정경제실장은 "이번 결산 결과를 통해 지방공기업 재정이 건전하게 유지되고 있는 것으로 확인됐다"며 "앞으로도 부채중점관리기관 지정 등 내실 있는 관리를 통해 지방공기업이 양질의 공공서비스를 제공할 수 있도록 지원해 나가겠다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
