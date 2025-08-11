코스피 3200대 마감…외국인 다시 순매수로

美 물가지표 발표 앞두고 관망세

코스피가 3200선에 머무르며 약보합 마감했다. 코스닥도 소폭 반등했지만 보합권 수준이었다. 미국 주요 물가지표 발표를 앞두고 관망세가 짙은 분위기다.

11일 코스피는 전 거래일 대비 0.10% 내린 3206.77로 장을 마쳤다. 3220.72로 강보합 개장했지만 오후 들어 하락세가 이어지면서 3210선을 내줬다.

투자주체별로는 외국인 홀로 2619억원어치를 순매수했다. 지난 7, 8일 모두 순매도로 돌아선 이후 2영업일 만에 다시 매수세로 돌아섰다. 개인과 기관은 각각 1995억원, 2073억원어치를 순매도했다.

업종별로는 하락한 경우가 더 많았다. 증권(-2.08%), 운송·창고(-1.81%), 전기·가스(-1.70%), 운송장비·부품(-1.58%), 화학(-1.51%), 음식료·담배(-1.40%) 등 1% 넘게 떨어진 업종도 다수였다. 반면 기계·장비(2.75%), 금속(1.06%), 전기·전자(0.93%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목은 희비가 극명히 갈렸다. 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 69,400 전일대비 3,000 등락률 +4.52% 거래량 12,119,383 전일가 66,400 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락실적 좋고 수급도 좋다! 조선, 방산株 하반기 주도주로 뜰까코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close (4.5%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 10,500 등락률 +4.09% 거래량 2,272,584 전일가 256,500 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락외인·기관 매도에 코스피 하락 마감…3200선은 지켜스탁론 선택지 넓어진다...연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지! 전 종목 시세 보기 close (3.9%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 389,000 전일대비 10,500 등락률 +2.77% 거래량 317,685 전일가 378,500 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락GM, 중국산 LFP 배터리 사용…자체 생산 전 '일시적 선택'코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (2.7%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,032,000 전일대비 10,000 등락률 +0.98% 거래량 35,879 전일가 1,022,000 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (0.9%) 등은 올랐고 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,000 전일대비 800 등락률 -1.11% 거래량 11,354,253 전일가 71,800 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락실적 좋고 수급도 좋다! 조선, 방산株 하반기 주도주로 뜰까외인·기관 매도에 코스피 하락 마감…3200선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (-0.9%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 112,700 전일대비 800 등락률 -0.70% 거래량 668,761 전일가 113,500 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (-0.7%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 880,000 전일대비 1,000 등락률 -0.11% 거래량 152,417 전일가 881,000 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 NXT 거래도 가능! 연 4%대 금리로 바로 쓰는 주식자금!관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락외인·기관 매도에 코스피 하락 마감…3200선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (-0.1%) 등은 내렸다.

코스닥은 전 거래일보다 0.32% 오른 811.85로 마감했다. 장 초반 805선까지 내렸지만 낙폭을 회복하며 마감했다.

코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 637억원, 429억원을 순매수했다. 개인만 1114억월을 순매도했다.

상승한 업종이 더 많았다. 오락·문화 업종의 상승 폭이 3.26%로 가장 컸다. 이어 금융(2.09%), 금속(1.86%), 전기·전자(1.81%), 종이·목재(1.80%), 화학(1.27%), 통신(1.15%) 등의 순서로 올랐다. 반면 유통(-3.94%), 건설(-1.53%), 운송·창고(-1.26%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목에서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 134,000 전일대비 9,900 등락률 +7.98% 거래량 1,192,273 전일가 124,100 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 스탁론, 4%대 최저금리 상품과 DSR 무관 상품 모두 준비! 지금 바로 문의관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락외인·기관 매도에 코스피 하락 마감…3200선은 지켜 전 종목 시세 보기 close 이 무려 8.0% 올랐다. 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 54,500 전일대비 2,500 등락률 +4.81% 거래량 1,430,799 전일가 52,000 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세DSR 무관 상품 vs 연 4%대 금리 상품… 스탁론 선택지 넓어진다 전 종목 시세 보기 close (4.8%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 680,000 전일대비 16,000 등락률 +2.41% 거래량 118,688 전일가 664,000 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 외인·기관 매도에 코스피 하락 마감…3200선은 지켜코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close (2.4%) 등의 상승 폭도 상대적으로 컸다. 반면 HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 40,800 전일대비 1,800 등락률 -4.23% 거래량 1,442,923 전일가 42,600 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 NXT 거래도 가능! 연 4%대 금리로 바로 쓰는 주식자금!관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close 의 낙폭은 4.9%에 달했다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 278,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 64,843 전일가 278,500 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (-0.3%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 300,000 전일대비 1,500 등락률 -0.50% 거래량 91,642 전일가 301,500 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합'떠오르는 강자' 펩트론 VS '터줏대감' 에코프로, 시총 3위 승자는 전 종목 시세 보기 close (-0.3%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 149,500 전일대비 100 등락률 -0.07% 거래량 255,759 전일가 149,600 2025.08.11 15:30 기준 관련기사 관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (-0.2%) 등도 내렸다.

오는 12일과 14일 발표될 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 등 미국 물가지표 발표를 앞두고 관망세가 나타나는 분위기다. 해당 지표 발표에 따라 연방공개시장위원회(FOMC)에서 향후 미국 기준금리 향방이 결정될 것으로 보이기 때문이다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



