대웅제약·DNC에스테틱스, 중장년·남성 맞춤형 복합시술 전략 제시

대웅 에스테틱 라인업 시술 사례 중점 소개

딥(DEEP)은 대웅제약과 DNC 에스테틱스가 공동 기획한 메디컬 에스테틱 전문 교육 프로그램이다. 올해엔 '연령대별 맞춤형 에스테틱'을 테마로 5회에 걸쳐 20대부터 60대까지 연령대별 선호 시술법과 특징 등을 집중 탐구하는 행사가 순차적으로 진행 중이다.

네번째로 진행된 이번 심포지엄은 중장년층 및 남성 환자군의 니즈에 특화된 복합 시술 전략, 이론, 라이브 시연을 결합한 교육 프로그램 등이 이뤄졌다. 해부학·제품에 대한 이해부터 시술 계획 수립 및 적용, 사후 관리 등 단계별 실전 노하우를 구조화한 시술 가이드 'R.E.A.L'을 중심으로 나보타, 디클래시, 브이올렛 등 대웅 에스테틱 라인업의 시술 사례들이 중점 소개됐다.

메디컬 에스테틱 분야 전문가인 배우리 나인원의원 원장, 서명철 뷰시스의원 원장, 손무현 청담FnB의원 원장, 장효승 피어봄의원 원장 주도로 진행된 강연에서는 ▲50·60대 환자를 위한 안티에이징·윤곽 개선 중심의 복합 시술 전략 ▲남성 환자를 위한 윤곽 중심 복합 시술 솔루션 등이 소개됐다.

손무현 청담FnB의원 원장은 "미용 시술에 대한 관심이 다양한 환자군으로 확대되고 있는 만큼 중장년층과 남성 환자들에게 특화된 이해가 요구되는 시점"이라며 "대웅의 검증된 메디컬 에스테틱 라인업을 바탕으로 중장년층과 남성들의 시술 니즈를 충족시킬 수 있을 걸로 기대한다"고 했다.

윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 "이번 심포지엄은 수요가 꾸준히 늘고 있는 중장년층과 남성들을 위한 특화 시술 전략과 트렌드를 제시했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 연령별 맞춤 시술법과 임상 경험 제시를 통해 대웅 에스테틱 브랜드의 신뢰도를 지속 높여가겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



