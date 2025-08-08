본문 바로가기
고창군, 전동스쿠터에 '최첨단 IoT 단말기' 부착

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.08 15:53

이동약자 스마트 모빌리티 안전 서비스

전북 고창군이 어르신들의 전동스쿠터에 최첨단 IoT 단말기를 부착해 각종 사고 발생 시 신속한 구호 조치에 나선다.

고창군이 어르신들의 전동스쿠터에 최첨단 IoT 단말기를 부착해 각종 사고발생시 신속한 구호 조치에 나선다. 고창군 제공

8일 군에 따르면 지역 어르신들의 안전한 이동을 지원하기 위해 'LoRa IoT를 활용한 이동 약자 스마트 모빌리티 안전 서비스 구축' 사업이 추진 중이다.


핵심은 전동보장구에 부착할 수 있는 소형 IoT 단말기다. 자이로 센서와 중력가속도 센서 등을 통해 넘어짐 등의 사고를 정확히 감지한다. 여기에 LoRa 무선통신망을 통해 사고 발생 시 고창군 CCTV 통합관제센터로 자동 신고된다.

신속한 구호 조치로 전동보장구 이용자들의 안전을 확보했다. 시스템을 통해 수집된 데이터는 이동 경로 분석과 위험지역 파악 등 빅데이터로 활용될 예정이다.


이를 통해 전동보장구 이용자들의 이동 패턴을 분석하고, 사고 다발 지역을 파악해 도로 환경 개선 등 안전 인프라 확충에도 활용할 계획이다.


유창형 군 행정지원과장은 "초고령화 시대를 맞아 어르신들의 이동권이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 IoT 기반 전동보장구 안전 서비스를 통해 고창군 어르신들이 안심하고 이동할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
