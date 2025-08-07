강릉 의료기관 집단감염 이상 증상자 18명으로 늘어…1명 사망

허리 시술 후 이상 증상 환자 18명으로 증가

황색포도알균(MSSA) 감염 원인으로 지목

강원 강릉시의 한 의료기관에서 허리 통증 완화 시술을 받은 뒤 이상 증상을 보인 환자가 계속 늘고 있다. 현재까지 집계된 감염 의심 환자는 18명에 달하며 이 중 1명은 사망했다.

강릉에서 허리시술 후 이상증상을 호소하는 환자가 18명으로 늘어난 가운데 해당 의료기관이 휴업을 알리고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

7일 강원특별자치도와 강릉시 보건당국에 따르면 해당 의료기관에서 통증 완화 목적의 신경 차단술 등을 받은 환자 가운데 감염 의심 사례 환자는 지난 4일 8명에서 5일 12명, 6일 18명으로 증가했다.

환자들은 시술 후 극심한 통증과 두통, 발열, 의식 저하 등의 증상을 호소했으며 현재 4명이 중환자실에 입원 중이고 11명은 일반병실에서 치료를 받고 있다. 2명은 퇴원했지만 60대 남성 1명은 결국 숨졌다.

감염원으로는 황색포도알균(MSSA)이 지목되고 있다. 현재까지 11명이 해당 균에 감염된 것으로 확인됐고 나머지 7명은 조사 중이다.

성별로는 여성 11명, 남성 7명이며 연령대는 40대와 50대가 각 2명, 60대가 7명, 70대가 6명, 80대 1명으로 60대 이상 고령 환자가 대부분을 차지했다. 보건당국은 지난 7월부터 동일한 시술을 받은 환자 총 444명 가운데 434명에 대한 모니터링을 완료했으며 나머지 10명은 확인 작업 중에 있다. 이와 별개로 지난 6월16일부터 30일 사이에 같은 시술을 받은 96명에 대해서도 모니터링하고 있어 향후 감염자가 더 늘어날 가능성도 있다.

강원도 보건당국 관계자는 "지난 6월 이후 시술받은 환자까지 전수 조사하는 등 두 달간 모니터링을 통해 지역사회에 불안감이 없게 하겠다"며 "증상이 의심되면 강릉아산병원 응급실로 곧바로 상담 문의해 달라"고 당부했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>