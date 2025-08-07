팥빙젤라또 500만개 판매…메가MGC커피, '초코젤라또' 2종 출시

'단종 인기 메뉴'에 대한 이벤트성 출시

'초코젤라또 딸기라떼 프라페·말차라떼' 2종

커피 브랜드 메가MGC커피는 '초코젤라또'를 활용한 메뉴 2종을 7일부터 2주간 한정 판매한다.

메뉴는 '초코젤라또 딸기라떼 프라페'와 '초코젤라또 말차라떼' 2종으로, 지난해 '단종 인기 메뉴'를 재출시한 것이다. 회사 측은 "최근 팥빙젤라또파르페 인기와 함께 젤라또 트렌드와 여름 디저트 수요에 맞춰 한정 판매하는 미니시즌으로 기획됐다"고 설명했다.

'초코젤라또 딸기라떼 프라페'는 딸기 연유 쉐이크에 초코젤라또를 더한 메뉴다. '초코젤라또 말차라떼'는 초코젤라또를 제주산 말차, 블렌딩 커피와 함께 즐길 수 있다.

기념 프로모션도 진행한다. 오는 13일까지는 메가MGC커피 공식 애플리케이션 회원에게 재출시 2종 메뉴 할인 쿠폰을, 오는 14일부터 20일까지는 전 고객 대상 단품 할인 혜택도 제공한다.

메가MGC커피 관계자는 "팥빙젤라또파르페는 누적 판매량 500만 개를 돌파했다"면서 "이번 인기 메뉴의 한정 출시를 통해 올여름 젤라또 트렌드를 견인할 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



