동의대학교 김치용 교수, 한국멀티미디어학회 최우수논문상 수상

동의대학교 게임공학과 김치용 교수(대외협력원장)는 한국멀티미디어학회(회장 김병규)가 지난 7월 21일부터 24일까지 제주 그랜드하얏트호텔에서 진행한 '2025 MITA(International Conference on Multimedia Information Technology and Applications)' 국제학술발표대회에서 최우수논문상(Best Paper Award)을 수상했다.

왼쪽부터 한국멀티미디어학회 김병규 회장, 동의대 김치용 대외협력원장. 동의대 제공

이번 학술대회에는 모두 100여편의 논문이 발표됐으며, 일반 논문과 특별 주제를 위한 두 개의 워크숍 트랙 등을 통해 전문가들의 연구 결과를 공유하고 열띤 토론을 펼쳤다.

김치용 교수와 동의대학교 대학원 스토리텔링학과 박사과정 곽여위 학생은 논문 '틱톡샵 매출 성장의 동인과 저해 요인(Drivers and Inhibitors of Sales Growth in TikTok Shop)'으로 수상의 영광을 안았다.

김 교수는 "틱톡이라는 글로벌 플랫폼 안에서 소비자 행동과 시장 흐름을 분석한 연구가 좋은 평가를 받게 돼 기쁩니다. 디지털 콘텐츠와 상거래가 융합되는 새로운 시대에 학문과 산업 현장을 잇는 의미 있는 연구를 지속해 나가겠습니다"고 수상 소감을 전했다

한국멀티미디어학회는 지난 1997년 부산에서 창립됐으며, 현재 등록된 회원 수만 9000여명에 이르는 국내 인공지능, 멀티미디어와 ICT 기술 응용 분야의 국내 최대 학회다.





영남취재본부 김철우 기자



