삼성운용, 'KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM' 개인자금 1000억 유입

삼성자산운용은 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 상장지수펀드(ETF)가 지난해 10월말 상장한 이후 53영업일 동안 개인이 1000억원 넘게 샀다고 8일 밝혔다.

미국 지수 나스닥100과 S&P500을 활용한 국내 상장 커버드콜 상품 6종 중에 같은 기간 개인 순매수가 제일 많이 유입됐다.

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 미국 나스닥100지수를 기반으로, 외가격(OTM, Out of The Money) 데일리 콜옵션매도를 활용한 100% 커버드콜 전략을 적용한 상품이다. 이를 통해 나스닥100지수의 일간 최대 1% 상승분과 함께 옵션 프리미엄 수익을 동시에 추구한다. 이 상품은 삼성자산운용이 나스닥과 오랜 기간 협업해 만들었다. 시차 없는 데일리 실물 옵션매매를 실행하는 국내 최초 ETF다.

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM이 추종하는 기초지수인 ‘Nasdaq100 Daily Covered Call 101’의 최근 5년 평균 프리미엄수익은 연 52% 수준이다. 거래 상대방이 기초자산을 살 수 있는 권리인 콜옵션의 행사가격을 당일 나스닥100 지수의 +1% 수준의 외가격(OTM)으로 설정한 만큼 나스닥100지수가 행사가 미만으로 상승할 경우 해당 시세 수익 모두가 ETF에 반영된다. 최대 일간 1%대의 시세차익과 옵션프리미엄을 동시에 얻을 수 있다.

이 상품은 매일 발생하는 옵션 프리미엄 수익 규모가 다르기 때문에 연간 최대 분배율을 20%(월 1.67%) 수준으로 제한했으며, 프리미엄이 이를 초과할 경우에는 해당 초과 수익을 재투자해 복리효과를 제공한다.

KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM의 옵션거래는 미국 현지에서 당일 실물 옵션매매를 진행하는 국내 최초 ‘시차 없는 데일리 커버드콜 전략’을 적용하고 있다. 기존 국내 상장 ETF들이 미국 옵션 시장과의 시차로 인해 실시간 매매가 제한되었던 것과 달리, 이 ETF는 삼성자산운용 뉴욕현지법인을 통해 미국 현지에서 당일 실물 옵션 매매를 진행한다. 이를 통해 거래의 정확성을 높이고 운용비용을 절감했다.

한편, 삼성자산운용은 지난 7일 동일한 구조의 월배당 상품인 KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM을 상장했다. 연간 최대 15%의 월분배금 지급을 목표로 운용되는 상품으로 상장 첫 날 개인 순매수가 128억원이 몰리는 등 투자자들의 관심이 높다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부 상무는 “KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM은 미국 대표 지수를 기반으로 투자자들이 쉽게 수익구조를 이해할 수 있는 커버드콜 상품"이라며 "미국 증시가 완만한 상승세 또는 횡보세를 나타낼 것으로 예상하는 투자자들에게 적합한 상품”이라고 말했다.





