'2024 지능형 교통체계(ITS) 국제세미나' 서울서 열린다

'ITS를 통한 미래 모빌리티 구현'이 주제



지능형 교통체계(ITS) 분야의 해외 전문가와 국내 교통·ITS 기업 등이 참여하는 ‘2024 ITS 국제세미나’가 오는 28일 서울에서 열린다. 국토교통부는 'ITS를 통한 미래 모빌리티 구현'을 주제로 ‘2024 ITS 국제세미나’를 개최한다.

세미나는 국내 ITS 산업 발전에 따른 글로벌 현황 진단 및 주요국의 사례를 기반으로 우리 기업의 해외 진출을 지원하고자 마련됐다. 아울러, ’25년 수원 ITS 아시아-태평양 총회 및 ’26년 강릉 ITS 세계총회를 앞두고 각국 ITS 전문가들로부터 성공개최를 위한 의미 있는 조언을 수렴하여 행사 준비에도 참고할 계획이다.

국토교통부는 세미나에서 한국의 ITS 정책 및 주요 서비스 제공 현황과 ITS 기본계획 2030 등 미래 비전을 발표한다. 미국, 싱가포르 등 주요국 ITS 전문가들도 자국의 ITS 사업 추진현황 및 기술 동향 등을 발표할 계획이다.

특히 우리 기업의 ITS 혁신기술의 우수성을 홍보하는 한국 ITS 기업 소개 프로그램을 구성하여 국내 기업의 해외 진출을 중점 지원한다.





