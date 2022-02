[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 목원대는 28일 대전 둔산성광교회 이웅천 담임목사(명예신학박사)로부터 대학발전기금 1억원을 전달받았다고 밝혔다.

이 목사는 2011년에도 대학에 1억원을 기탁했다. 또 신학연구소와 유학생 선교위원회를 후원하는 등 지원을 이어오고 있다.

둔산성광교회는 이 목사의 부친인 故이유식 감독회장(전 학교법인감리교학원 이사장)이 설립해 현재 대전을 대표하는 감리교회로 성장했다.

故 이유식 감독회장은 이사장 재직 당시에 목원대를 목동캠퍼스에서 현재의 도안동 캠퍼스로 이전하는 데 역할을 하기도 했다.

목원대 권혁대 총장은 “故 이유식 이사장의 유지를 이어받은 이웅천 목사가 학교발전을 응원해 준 것에 깊은 감사의 마음을 전한다”며 “대학은 인재양성으로 고귀한 뜻을 잘 이어갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.

