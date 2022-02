광주 서구의회 '광주 아파트 붕괴사고 수습지원단' 등 조례 가결

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구의회는 28일 제301회 임시회 제2차 본회의 최종의결을 거쳐 화정 아이파크 사고 수습지원단 설치 및 인력충원 관련 조례를 가결했다고 밝혔다.

의회는 지난 21일부터 제301회 임시회 기간 중 2022년도 구정 주요업무 추진계획을 청취하고 일반안건 9건을 심사·심의했다.

특히, 현대산업개발 아파트 신축공사 붕괴사고 수습을 주요골자로 하는 ‘광주광역시 서구 행정기구 설치 조례 일부개정조례안’, ‘광주광역시 서구 지방공무원 정원 조례 일부개정 조례안’을 통과시켰다.

한시 기구인 아이파크 사고 수습지원단은 20여명의 규모로 2과(피해지원과·사고수습지원과) 5팀(총괄지원팀·가족상가피해지원팀·중대재해예방팀·입주예정자대응팀·지역건축안전센터팀)으로 구성된다.

4급 국장급이 단장을 맡아 피해보상과 관련한 중재·지원, 산업·시민재해 예방, 해체 및 재시공 등의 업무를 전담 추진하게 된다.

김태영 서구의회 의장은 “이번 사고로 고통을 받으신 분들께 조속히 피해보상 등의 지원이 될 수 있도록 의회 차원에서 신속하게 조례안을 가결했다”면서 “의회와 시·구청이 사전에 긴밀하게 협조할 수 있도록 도움을 주신 기획총무위원회 김영선 위원장님을 비롯한 해당 상임위 서구의원님, 시·구청 담당자분들께도 감사드린다”고 말했다.

