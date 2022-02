네이버·카카오, 코로나19 전화상담 병의원 정보 검색 서비스 제공

[아시아경제 이승진 기자] 네이버와 카카오가 검색 서비스를 통해 코로나19 전화상담이 가능한 병·의원 정보를 제공한다고 28일 밝혔다.

네이버 검색 및 지도에서 ▲코로나19 전화상담 병의원 ▲코로나 재택 진료 병원 ▲비대면 진료 병원 등을 검색하거나 네이버 지도 앱 상단의 ‘코로나 전화상담병원’ 아이콘을 클릭하면, 24시간 전화상담과 처방이 가 병·의원 및 의료기관 정보를 확인할 수 있다.

네이버 검색 결과에서 정보를 확인하고 ‘전화상담’ 버튼을 누르면 해당 병·의원으로 즉시 연결 가능한 원 클릭 절차도 구현됐다. 전화상담을 통해서는 증상진단 및 대응방법 안내 등 기초 의료상담부터 의약품 처방이 필요한 경우에는 신청을 통해 의약품을 자택으로 전달 받을 수 있다.

카카오는 카카오맵을 통해 병·의원을 쉽게 찾을 수 있도록 검색 서비스를 제공한다.

카카오맵 검색창에서 ‘코로나19 전화상담 병원’, ‘코로나19 전화진료 병원’, ‘코로나19 동네병의원’ 등을 검색하면 전화상담 및 처방이 가능한 전국 7000여개의 병의원 정보를 찾을 수 있다. 카카오맵에서 안내하는 병의원 정보는 건강보험심사평가원 데이터를 활용해 제공되며, 향후 재택치료 의료상담센터 정보도 업데이트될 예정이다.

검색 서비스는 모바일 카카오맵 앱과 웹, PC에서 모두 이용할 수 있다. 이용자들은 카카오맵을 통해 신속항원검사?PCR 검사 가능 병의원, 선별진료소, 임시선별검사소 등 코로나19와 관련한 다양한 정보도 확인 가능하다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr