"지난해 한국 자동차 생산 글로벌 5위"

[아시아경제 유현석 기자] 지난해 글로벌 반도체 부족현상에도 불구하고 한국의 자동차 생산이 글로벌 5위를 기록했다.

28일 한국자동차산업협회(KAMA)의 '2021년 세계 주요 자동차 생산국 현황'에 따르면 한국의 지난해 자동차 생산량은 346만대로 전년 대비 1.3% 감소했다.

KAMA 관계자는 "글로벌 반도체 대란 등 연속된 악재 속에서도 재고관리와 적극적 반도체 확보노력 전개 등으로 감소폭을 최소화했다"며 "전년도에 이어 5위를 유지한 것으로 분석됐다"고 말했다.

지난해 세계 자동차 생산은 잦은 글로벌 반도체 공급차질 발생과 코로나19 변이의 재유행 등으로 전년 대비 2.0% 증가한 7978만대에 그쳤다.

1위는 2608만2000대를 생산한 중국이었다. 이어 미국(915만4354대), 일본(784만6253대), 인도(439만6084대) 등의 순이었다. 6위였던 인도는 생산량이 전년 대비 29.6% 증가하면서 4위로 뛰어올랐다. 반면 4위였던 독일은 8.8% 줄면서 6위(342만7752대)로 내려왔다. 이어 7∼10위는 멕시코(312만7311대), 브라질(224만8253대), 스페인(209만8천133대), 태국(168만5천705대) 등이었다.

KAMA는 일본, 한국, 독일, 멕시코, 스페인 등 수출 비중이 높은 국가들은 반도체 부족이 지속되는 가운데 글로벌 경기침체 반복과 해운·항만 병목현상 등으로 수출 회복이 제한되며 생산 감소가 지속되는 경향을 보였다고 평가했다.

또 중국의 경우 과잉 공급 해소를 위해 수출에 노력했다. 그 결과 지난해 수출이 100% 이상 급성장하면서 우리나라와의 경쟁이 심화하고 있다고 설명했다.

이와 함께 중국, 스페인 등의 경우 정부 개입과 지원으로 전기차 생산을 확대하면서 따라 생산 비중이 확대됐다. 중국은 13.6%, 스페인은 9.3%을 차지했다.

정만기 KAMA 회장은 "광활한 내수시장을 가진 미국, 중국 등은 규제와 보조금만으로도 전기동력차 생산 증대를 기대할 수 있다"면서도 "내수가 취약한 우리로서는 한국GM, 르노삼성 등 다국적 기업들에 대한 투자지원책이 필요하다"고 강조했다.

