안철수 "광주시민 설득 못한 상황서 바른정당과 통합...생각 짧았다"

광주 간 안철수, 충장로 유세

바른정당과의 합당에 "설득시간 부족했다…사죄드린다"

"반으로 갈라져 싸우는 것 막아야…당선돼 국민 통합 이루고 싶다"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 안철수 국민의당 대선 후보가 국민의당과 바른정당을 합쳐 바른미래당을 만든 것에 대해 사죄하며 "광주시민과 호남에 계신 분들에 진정한 진심과 의도를 설득하는 시간이 부족한 것이 평생의 한"이라고 밝혔다.

안 후보는 27일 광주 충장로에서 연이어 진행된 유세에서 "광주에 올 때마다 죄송스러운 마음을 금할 수가 없다"면서 이같이 전했다.

그는 "2016년에 광주에서 38석의 엄청난 정당인 국민의당을 만들어주셨다. '3김(金)' 이래 4번째로 큰 정당'"이라며 "광주가 만들어주신 이 국민의당을 저는 어떤 방법을 써도 살리고 싶었다. 문제는 우리나라 선거제도가 3당이 존재하기 힘든 제도다. 그래서 제가 고민하다 결심한 게 3당 존재를 키워야겠다는 것이고, 저는 시대정신이 국민통합이라고 봤다"고 말했다.

그러면서 "저는 광주 시민 은혜에 보답하는 길은 시대정신인 국민통합을 광주가 먼저 시작하는 거라 생각했다. 그걸 하기 위해 제가 제일 처음 한 것이 호남에 뿌리를 둔 38석의 국민의당과 영남에 뿌리를 뒀던 20석 정도 되는 작은 바른정당의 통합이었다"며 "그 이유는 단순했다. 박해당했던 광주가 너그러운 마음으로 영남에 손을 내밀면, 우리나라 최초로 국민통합을 광주가 이루는 거라 생각했다"고 설명했다.

이어 "저는 그것을 하고 싶었다. 그것이 제가 국민의당과 바른정당을 합해서 바른미래당을 만들었던 이유였다"며 "제가 여기서 사죄드린다. 제 생각이 짧았다. 그것은 급하게 할 일이 아니었다. 광주 시민 한 분 한 분 찾아뵈면서 제가 왜 그 일을 하는지를 설득 시키는 일을 했어야 했다"고 말했다.

또 "우리나라 역사상 정당 통합은 빨리 하지 않으면 실패한다. 여러 가지 방해가 나타나서 성공할 수 없어서 저는 너무 급한 마음에 이것을 성공을 하면 광주가, 호남이 국민통합이라는 시대정신을 이루는 선봉에 설 수 있는 역사에 남는 일을 만들 수 있다는 그 생각 하에 서둘렀다"며 "빨리 이 일을 하는 것이 역사의 광주를 남는 길이라고 생각을 했던 것"이라고 설명했다.

안 후보는 "제 진심을 오해하시는 분들이 계시면 꼭 좀 풀어달라"며 "지금 1번이 당선되든, 2번이 당선되든 앞으로 또다시 5년간 국민은 반으로 갈라져서 싸울 것이다. 그 일을 막고 싶다"고 부탁했다.

그러면서 "이것이 국회의원이 3명밖에 없고 대선에 나와도 정말 존재감이 없을 수도 있고 어쩌면 제 정치생명이 끝날 수도 있는 상황에서 나온 절박한 이유"라고 강조했다.

또 "지난 대선 때 제가 당선되지 못한 것이 너무나도 통탄하다"면서 "저는 꼭 당선돼 국민 통합을 이루고 싶다. 광주는, 호남은 우리나라 역사를 바꾼 곳이다. 그것을 지금도 믿고 있다. 도와달라"고 지지를 호소했다.

김정완 인턴기자 kjw106@asiae.co.kr