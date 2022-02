[아시아경제 황윤주 기자] KB증권은 28일 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 61,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 60,300 2022.02.28 08:03 장시작전(20분지연) 관련기사 코오롱FnC 에피그램, 배우 유태오 모델 발탁… S/S 캠페인 전개시리즈, 온라인 전용 라인 '시리즈 블루' 출시"변덕스런 봄 날씨 대비" 코오롱스포츠, '웨더코트' 출시 close 에 대해 인플레이션에 따른 원재료 및 운임비 상승을 반영해 투자의견 '매수'를 유지하되 목표주가는 9만7000원으로 하향했다.

박영찬 KB증권 연구원은 "1분기 외형은 1조2098억원으로 전년 대비 10.9% 증가하지만 영업이익은 632억원으로 8.6% 감소할 전망"이라며 이같이 밝혔다.

박 연구원은 "판매가격 상승으로 외형은 증가하지만, 운임비 부담이 지속되면서 전년 대비 이익은 소폭 감소할 전망이다"라고 설명했다.

그는 1분기 실적개선은 제한적이지만 이후 분기별 증익이 예상되므로 실망할 필요는 없다고 평가했다.

박 연구원은 "점진적인 판매가격 상승을 통한 운임비 부담 상쇄, 팬데믹 완화에 따른 하반기 공급망 이슈 해소, 베트남 PET타이어코드 하반기 상업생산 때문에 부침은 있을 수 있지만 방향성은 여전히 긍정적"이라고 분석했다.

