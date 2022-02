[골프토픽] 김하늘과 유현주 "한-중-일 골프존 스킨스챌린지 우승"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…"우리가 스크린골프 여왕."

김하늘(34)과 유현주(28) ‘드림팀’이 신한금융투자 한-중-일 골프존 스킨스챌린지에서 우승했다. 26일 서울 강남구 골프존타워 서울과 중국 골프존 상하이 플래그십 스토어, 일본 도쿄 골프존 스튜디오 등 3곳을 연결해 진행한 무대에서 1위(1만8400달러)에 올랐다. 중국 쑤이샹과 류원보, 일본은 후지타 히카리와 요시다 유리가 나섰다.

김하늘-유현주는 1번홀과 상금이 누적된 7번홀, 연장 세번째 홀 등에서 이겨 총 1만8400달러를 확보했다. 중국 1만7400달러, 일본 4200달러 순이다. 한국의 스크린골프존 채널을 비롯해 골프존 유튜브 채널, 네이버 스포츠를 통해 팬들에게 실시간 전해졌다. 중국 역시 시나스포츠와 GC 차이나 웨이보, 일본 골프 텔레비전 등에서 생중계됐다. 골프존은 "3개국 누적 조회 수가 20만 회가 넘었다"고 밝혔다.

