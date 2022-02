“해외 신혼여행 대신 혼수 플렉스 어때요” 롯데百, 롯데웨딩위크 열어

[아시아경제 전진영 기자] 롯데백화점이 예비 신혼부부들의 ‘플렉스’ 욕구를 겨냥한 ‘롯데 웨딩위크’를 연다고 27일 밝혔다.

롯데백화점은 다음달 4일부터 13일까지 전점에서 ‘2022 롯데웨딩위크’를 진행, 풍성한 구매 혜택과 함께 다채로운 이벤트를 선보인다.

코로나19로 해외 출국이 어려워지자 예비 신혼부부들 사이에서 해외 신혼여행 대신 예물과 신혼집 인테리어에 투자하는 트렌드가 지속되고 있다. 실제로 ‘롯데웨딩멤버스’ 회원의 매출은 코로나 이후(2020년~2021년) 이전 2개년 대비 50% 이상 신장했다. 롯데웨딩멤버스는 결혼을 준비하는 예비 신혼부부들이 가입 후 9개월간 롯데백화점에서 구매한 금액을 웨딩마일리지로 적립해 최대 7% 상당의 롯데상품권으로 돌려받을 수 있는 리워드 제도다.

또한, ‘롯데웨딩멤버스’ 가입 고객은 ‘스드메(스튜디오·드레스·메이크업)’를 포함한 고품격의 맞춤형 웨딩 상품부터 결혼 반지와 리빙 상품군에 이르기까지 다양한 구매 혜택을 받을 수 있다.

먼저 ‘웨딩마일리지 더블 적립’ 프로모션을 진행한다. 다음달 4일부터 6일, 11일부터 13일까지 총 6일간 프로모션 참여 브랜드를 구매하면 웨딩마일리지를 두배로 적립해준다. 이번 행사에 참여하는 브랜드는 ‘디올’, ‘펜디’, ‘쇼파드’, ‘쇼메’, ‘타사키’, ‘IWC’, 태그호이어’, ‘에이스’, ‘시몬스’, ‘알레르망’ 등 총 20여개로, 예비 신혼부부들이 가장 선호하는 해외 명품과 리빙 상품군을 중심으로 진행된다. 그 외에도 롯데웨딩멤버스 회원들만을 위해 준비한 브랜드별 감사품 및 추가 할인 등 다양한 혜택들을 만날 수 있다.

신규 고객들을 위한 특별한 이벤트도 다양하게 준비했다. 대표 행사는 ‘추천왕 이벤트’로, 지인에게 롯데웨딩멤버스를 가장 많이 추천한 추천왕을 선정하여 1등부터 30등까지 1인당 최대 20만원의 롯데모바일상품권을 증정한다. 특히 기존 회원으로부터 추천을 받아 가입하는 신규 고객도 웰컴 웨딩마일리지 10만점을 추가로 받을 수 있다. 또한, 롯데웨딩멤버스 가입 후 이번 웨딩위크기간에 처음으로 10만원 이상 구매하는 고객에게 웨딩마일리지 10만점을 적립해주는 ‘첫 구매 이벤트’도 진행한다.

한편, 지난해 2월말 새롭게 도입한 ‘신혼 플러스 클럽’도 인기다. 롯데웨딩멤버스 가입 기간이 종료된 고객에 한하여 가입할 수 있으며, 실제 신혼 생활에 필요한 맞춤형 혜택들을 제공한다. 대표 혜택으로는 가입 기념으로 제공하는 식품관 5000원 할인 쿠폰, 명절과 결혼기념일에 사용할 수 있는 7~10% 사은행사 쿠폰 등이 있다. 그 외에도 ‘포트메리온’, ‘엘르’, 소프라움’, ‘다우닝’, ‘에이스’ 등 신혼 플러스 클럽과 제휴된 브랜드에서 구매 시 최대 30% 할인 혜택도 받을 수 있다.

최현철 롯데백화점 CX마케팅팀장은 “코로나19 시기에 결혼을 준비하며 마음 고생이 많은 예비 신혼부부들을 위하는 마음으로 브랜드 선정부터 혜택 구성까지 심혈을 기울여 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 신혼부부들뿐 아니라 다양한 고객들의 라이프스타일을 반영한 맞춤형 서비스를 선보이기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

