尹 "개헌보다 선거제 개혁 중요…중대선거구 선호"

25일 저녁 중앙선관위 주관 2차 대선후보 TV토론서 발언

[아시아경제 금보령 기자, 이명환 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 '개헌보다 선거제도 개혁이 필요하다'는 입장을 내놨다.

윤 후보는 25일 저녁 중앙선거관리위원회가 주관하는 2차 대선후보 TV토론회에서 "정치개혁에서 개헌 문제보다 중요한 건 선거제도 개혁이라 생각한다"고 밝혔다.

윤 후보는 또 "이것(선거제도 개혁)은 대통령 공약으로 할 문제는 아니다"라며 "정부를 담당하게 되면 당과 협의해서 국민들이 일단 국회에 대한 신뢰를 갖도록 만들어야 하는데 그 첫 번째가 국회의원 선출 방법이다"라고 말했다.

이어 그는 "개인적으로 국민들의 대표성이 보장되도록 중대선거구제를 정치하기 전부터 선호해왔다"고 얘기했다.

